НАПК составило два протокола в отношении "слуги народа" Куницкого

Его подозревают в использовании депутатского мандата в интересах связанного с ним частного бизнеса.

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило в действиях народного депутата Александра Куницкого из фракции "Слуга народа" административное правонарушение, связанное с коррупцией, о чем были составлены и направлены в суд два протокола.

Куницкий не согласен с тем, что нарушил закон, передает Радио Свобода.

Проведя проверку, в НАПК обнаружили, что депутат рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, "составлявшим его частный интерес".

В июле 2020 года "Схемы" установили, что Александр Куницкий использует депутатский мандат "слуги народа" в интересах частного бизнеса, причастность к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами. А именно: Куницкий как депутат помогал продвигать интересы "Автоэнтерпрайз" - харьковской группы компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

В ответе НАПК на запрос Радио Свобода говорится, что "протоколы составлены по фактам подачи Александром Куницким депутатских обращений от 17.09.2019 в Государственное бюро расследований и от 11.09.2019 в ЗАО «ДТЭК Киевские электросети», в которых затрагиваются вопросы, составляющие его частный интерес".

В агентстве отметили, что своими действиями Куницкий нарушил часть вторую статьи 172-7 Кодекса об административных нарушениях - совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа от 3400 до 6800 гривен и внесение в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение.

Как установили "Схемы", в официальном депутатском обращении на имя директора Государственного бюро расследований в сентябре 2019-го Александр Куницкий жаловался на действия следователей Государственной фискальной службы, расследующих уклонение от уплаты налогов группой компаний "Автоэнтерпрайз" и помощником нардепа Дмитрием Никоновым.

Уже на следующий день после подачи обращения ГБР открыло уголовное производство против налоговиков, заподозривших "Автоэнтерпрайз" в финансовых махинациях, по статье "Противодействие законной хозяйственной деятельности".

Другое официальное депутатское обращение, которое, по заключению НАПК, Куницкий отправлял, находясь в условиях реального конфликта интересов, было адресовано "ДТЭК Киевские электросети" - это компания, отвечающая за все электросети и подключение к ним в столице.

В нем Куницкий не как обычный гражданин, а как народный депутат интересовался возможностью установки электрозарядной станции возле дома на Печерске в Киеве , где он арендовал квартиру. К депутатскому обращению об установлении зарядной станции возле своего дома Куницкий добавил технический паспорт на зарядное устройство производства харьковского ЧП "Автоэнтерпрайз".

В декабре 2020 года стало известно о том, что детективы НАБУ начали досудебное расследование в отношении Куницкого по статье 368 Уголовного кодекса Украины - "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды".

Напомним, Куницкий баллотировался при поддержке партии "Слуга народа" в Харькове. Во время одной из встреч с избирателями он сам подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. Он также проходил службу в армии этой страны.

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого кандидатом из-за двойного гражданства. Но 14 июля Шестой апелляционный административный суд отменил решение ЦИК. За два дня до голосования, 19 июля, Верховный суд допустил Куницкого к выборам.

Куницкий победил на мажоритарном округе №169 в Харькове.