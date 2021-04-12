Индия запретила экспорт препарата, который используют для лечения ковида

Власти Индии ввели запрет на продажу препарата ремдесивир, который широко используется для лечения коронавирусной болезни, из-за увеличения спроса на него в стране.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте индийского правительства в воскресенье, 11 апреля.

"В Индии с недавнего времени наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19. Это привело к внезапному росту спроса на инъекции ремдесивира, используемого для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в документе.

Как сообщается, ремдесивир по лицензионному соглашению с Gilead Sciences, USA изготавливают семь индийских компаний.

Так как спрос на препарат в ближайшие дни может возрасти, власти Индии запретили экспорт инъекционного ремдесивира и его активных фармацевтических ингредиентов до улучшения ситуации.

В конце марта Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca из-за роста количества случаев болезни в стране. Генеральный директор индийского Института сыворотки крови Адар Пунавала заявил, что мораторий на экспорт вакцины CoviShield будет действовать как минимум до конца весны.

Сегодня Индия обогнала Бразилию по количеству случаев коронавируса и оказалась на втором месте в мире по этому показателю.

Ремдесивир - синтетический противовирусный препарат, который изначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. Препарат относится к рекомендованным для лечения больных COVID-19 и внесен в украинский протокол.

16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ремдесивир почти не снижает смертность из-за COVID-19. Единственным препаратом, который доказал свою эффективность в борьбе с заболеванием, по данным ВОЗ, является дексаметазон.