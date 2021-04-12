Тупицкого не пустили на заседание Конституционного суда, которое он созвал

Уволенного главу Конституционного суда Александра Тупицкого, указ о назначении которого отменил президент Украины, не пустили на заседание КС, которое он сам и созвал.

Тупицкий заявил, что зайти в здание ему не дают работники УГО, говорится в эфире канала "Прямой".

"Вы срываете заседание... Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания", - заявил охраннику Тупицкий.

Он заявил, что хочет дать разъяснения в рамках заседания суда, а охрана ему в этом мешает. Охрана ответила, что "при всем уважении, допустить в здание суда не может".

Также Тупицкий добавил, что на заседании должно состояться тайное голосование, которое и должно решить, увольнять ли главу суда. Он добавил, что, поскольку его не пускают, то "ничего не остается" как продолжить "быть главой КС". После чего сел в автомобиль и уехал.

В конце марта Тупицкий созвал внеочередное заседание суда для рассмотрения указов о фактическом увольнении его самого и судьи Александра Касминина.

27 марта Владимир Зеленский своим указом отменил указы о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Согласно тексту документа, указ вступает в силу со дня опубликования.

В документе говорится о том, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца, а в феврале продлил его еще на месяц. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого законно.

Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым, но государственная охрана все равно не пускает его на рабочее место.