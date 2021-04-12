Полиция объявила подозрение "оперуполномоченному "ДНР", который пытал людей в "Изоляции"

Мужчина вошел в состав военизированного формирования боевиков в 2017 году.

Полиция объявила подозрение так называемому оперуполномоченному, который подозревается в причастности к преступлениям в так называемой тюрьме "Изоляция" во временно оккупированном Донецке.

В 2017 году он вошел в состав военизированного формирования "МГБ ДНР", сообщили в пресс-службе МВД .

"Боевик получил задание выявлять проукраински настроенных граждан из числа местных жителей, незаконно удерживать их с применением психологического и физического насилия", - отметили правоохранители.

Полицейские задокументировали факт пытки граждан во время допросов. В частности, пытки были применены к одному из заключенных.

Мужчину силой поместили в "тюрьму", где били, угрожали убить, а также принудительного погружали голову пострадавшего в емкость с водой.

"Сейчас фигуранту заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации, незаконных военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, (ч. 1 ст. 258- 3, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", - добавили правоохранители.

"Изоляция" - это негосударственный фонд, открытый в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов. Фонд осуществляет свою деятельность в трех направлениях: специальные артпроекты в диалоге с территорией Изоляции, образовательные программы и проекты, ориентированные на активизацию жизни сообществ.

В 2014 году террористы захватили территорию фонда и обустроили там "тюрьму" и "Министерство госбезопасности ДНР". После захвата здания боевиками в 2014 году фонд переехал в Киев .

При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники с роSSийским гражданством, которые захватили фонд "Изоляция". Всего полиция заочно привлекла к ответственности десятки боевиков, которые пытали и незаконно удерживали граждан в тюрьме "Изоляция".