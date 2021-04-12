Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе РФ и Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию на границе РоSSии и Украины, призвав РФ прекратить наращивание военного присутствия.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госдеп США .

"Блинкен и Столтенберг обсудили много тем, в том числе срочную необходимость того, чтобы РоSSия прекратила агрессивное наращивание военного присутствия вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - говорится в заявлении американского ведомства.

Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили ситуацию в Афганистане и планы будущего саммита Альянса.

Напомним, 30 марта, во время доклада в парламенте, начальник Генерального штаба-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что РоSSия наращивает войска вблизи государственной границы Украины под видом подготовки к учениям "Запад-2021". Вражеские войска сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области. В тот же день Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по поводу эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией .