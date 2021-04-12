В Киеве презентовали проект Национальной стратегии безбарьерности

Сегодня в Киеве в рамках заседания межведомственной рабочей группы представили результаты работы над проектом Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине и обсудили дальнейшие шаги по выполнению предусмотренных задач и мероприятий.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

"На уровне министерства сейчас работаем над разработкой новой системы по направлению физической безбарьерности. Мы руководствуемся принципом, что новые условия, в рамках развития безбарьерного пространства, должны быть простыми и интуитивно понятными, чтобы это была единая концепция доступности и равенства", - написал он в фейсбуке.

Чернышов отметил, что проект Национальной стратегии - это только начало, а впереди - разработка плана задач и мероприятий по ее реализации.

Также на заседании первая леди Елена Зеленская предложила создать Совет безбарьерности, который будет проводить мониторинг выполнения всех предусмотренных задач и мероприятий, отчитываться о выполнении целевых показателей. Все это в комплексе обеспечит эффективную реализацию Нацстратегии безбарьерности.

"Я убежден, что для эффективного развития безбарьерной среды необходимо сочетание двух компонентов: преодоление стереотипов мышления и устранение физических, информационных, операционных и поведенческих барьеров", - добавил Чернышов.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании безбарьерного пространства в Украине.