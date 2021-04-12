В Киеве презентовали проект Национальной стратегии безбарьерности

Елена Зеленская также инициировала создание Совета безбарьерности.

В Киеве презентовали проект Национальной стратегии безбарьерности
Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Сегодня в Киеве в рамках заседания межведомственной рабочей группы представили результаты работы над проектом Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине и обсудили дальнейшие шаги по выполнению предусмотренных задач и мероприятий.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

"На уровне министерства сейчас работаем над разработкой новой системы по направлению физической безбарьерности. Мы руководствуемся принципом, что новые условия, в рамках развития безбарьерного пространства, должны быть простыми и интуитивно понятными, чтобы это была единая концепция доступности и равенства", - написал он в фейсбуке.

Чернышов отметил, что проект Национальной стратегии - это только начало, а впереди - разработка плана задач и мероприятий по ее реализации.

Также на заседании первая леди Елена Зеленская предложила создать Совет безбарьерности, который будет проводить мониторинг выполнения всех предусмотренных задач и мероприятий, отчитываться о выполнении целевых показателей. Все это в комплексе обеспечит эффективную реализацию Нацстратегии безбарьерности.

"Я убежден, что для эффективного развития безбарьерной среды необходимо сочетание двух компонентов: преодоление стереотипов мышления и устранение физических, информационных, операционных и поведенческих барьеров", - добавил Чернышов.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании безбарьерного пространства в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
В результате обстрела оккупантов погиб украинский военныйВ результате обстрела оккупантов погиб украинский военный
Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоныМестные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу на КиевщинеПорошенко передал кислородные концентраторы в больницу на Киевщине
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: декоммунизация - вопрос национальной безопасностиПорошенко: декоммунизация - вопрос национальной безопасности
"Голос" зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна"Голос" зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна
Кличко назвал условия введения комендантского часа в КиевеКличко назвал условия введения комендантского часа в Киеве
"Власть пытается превратить Украинский культурный фонд в коррумпированный бизнес-проект", - Марина Порошенко"Власть пытается превратить Украинский культурный фонд в коррумпированный бизнес-проект", - Марина Порошенко
В Киеве будут судить бывшего первого заместителя главы ГосгеонедрВ Киеве будут судить бывшего первого заместителя главы Госгеонедр
Тихановская заявила, что Крым - украинский, и она готова повторить это в КиевеТихановская заявила, что Крым - украинский, и она готова повторить это в Киеве
В Киеве "заминировали" посольство РоSSии и Киевский апелляционный судВ Киеве "заминировали" посольство РоSSии и Киевский апелляционный суд
В Киеве похитили и убили добровольца Александра МандичаВ Киеве похитили и убили добровольца Александра Мандича
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Зеленский ввел в действие решение СНБО "О Стратегии военной безопасности Украины"Зеленский ввел в действие решение СНБО "О Стратегии военной безопасности Украины"
Последние новости
Подгружаем последние новости