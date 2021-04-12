Китайская вакцина CoronaVac прошла лабораторный контроль в Украине

Китайская вакцина против коронавируса CoronaVac прошла лабораторный контроль в Украине.

Фото: korrespondent.net

Китайская вакцина против коронавируса CoronaVac прошла лабораторный контроль в Украине . Однако пока прививки препаратом еще не начались — идет подготовка к отправке вакцины в регионы. Об этом Громадському сообщили источники в Министерстве здравоохранения.

Первая партия вакцины CoronaVac (200 тысяч доз), производителем которой является компания Sinovac Biotech, прибыла в Украину 25 марта. В Минздраве сразу сообщили, что лабораторный контроль вакцины продлится до 10 дней. Использовать этот препарат для прививок будут согласно плану вакцинации.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что прививки препаратом CoronaVac планируют начать делать с 13 апреля.

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Он отметил, что прививать этой вакциной будут маломобильные группы населения (людей с инвалидностью), которые не могут прийти в пункт прививки, и их опекунов. Также вакцину смогут получить люди, которые присоединятся к проведению ВНО в 2021 году, олимпийцы и паралимпийцы, которые поедут в этом году на соревнования.

О том, что Украина должна получить вакцину CoronaVac, стало известно 30 декабря 2020. Тогда в правительстве сообщили, что Украина должна получить 1,9 млн доз этого препарата.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Киев доставлена первая партия из 500 тысяч доз индийской вакцины CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca.

Препарат CoviShield является индийским аналогом вакцины шведско-британского концерна AstraZeneca и производится по его лицензии институтом сывороток Serum Institute of India. 22 февраля препарат был зарегистрирован для экстренного применения в Украине. Ранее индийская вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В первом и втором кварталах Украина получит 2,2,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. Также страна заключила дополнительные прямые соглашения с индийским Serum Institute на поставку вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и американской NovaVax.