Порошенко: Путин преследует две цели эскалации - запугать мир и заставить Украину пойти на уступки

Экс-президент считает, что мира искать не надо было.

Порошенко: Путин преследует две цели эскалации - запугать мир и заставить Украину пойти на уступки
Фото: eurosolidarity.org

Бряцание оружием со стороны Путина имеет две цели - запугать мир эскалацией в центре Европы и заставить Украину пойти на уступки. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Он считает, что страна-агрессор позволяет себе наращивать военную мощь на границе с Украиной из-за того, что власть два года пыталась вести политику «умиротворения агрессора».

«Ситуация, которая сейчас разворачивается, является следствием стремления действующей украинской власти к так называемому «умиротворению агрессора». Я уверен, что попытка покрывать преступления Кремля успокаивающими заявлениями об эфемерном «режиме тишины», миротворческий спам от власти, который мы слышали за последние 2 года - категорически неприемлемы. Не надо было заглядывать в глаза Путину, ища там мира, не надо обманываться «режимом тишины», успокаивая весь мир тем, что, оказывается, у нас уже почти год эффективно работает режим прекращения огня. Цена за эти ошибки - десятки погибших украинских воинов, падение уровня боеспособности», - констатирует пятый Президент.

«Реакция наших основных партнеров по коалиции, которую мне и нашей команде удалось сформировать, начиная с 2014 года, намного эффективнее и решительнее, чем реакции украинской власти. Я твердо убежден, что именно этому должно быть посвящено заседание СНБО. А не попыткам внезаконных или сомнительной законности решений о признании террористами контрабандистов, вместо того, чтобы расследовать контрабанду, передавать в суд и помещать людей в тюрьму», - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что «Европейская Солидарность» требует созыва Совета национальной безопасности и обороны при участии руководителей фракций украинского парламента.

«Надо немедленно вывести в зону Операции Объединенных сил закупленные еще во времена моей каденции «Байрактары» - ударные беспилотники, для того, чтобы не осталось сомнений у агрессора, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным. Оснастить противотанковые подразделения Украинской армии закупленными нашей командой эффективными противотанковыми комплексами Javelin по принципу действия выстрелил и забыл. Оснастить высокоэффективными моделями, техникой радиоэлектронной борьбы, которая не позволяет работать враждебным беспилотным летательным аппаратам для проведения разведки и атак против украинских Вооруженных сил. Развернуть подразделения артиллерийской разведки для того, чтобы очень быстро обеспечить артиллерийский и минометный огонь после обстрелов наших войск», - перечислил Порошенко первоочередные задачи.

Он также отметил, что Украина должна использовать все возможности для ускорения евроатлантической интеграции.

«Нам надо на первом же саммите НАТО - а он точно пройдет в этом году, не исключено, что и в Брюсселе в июне этого года - поставить вопрос, чтобы Украине был предоставлен ПДЧ», – считает Порошенко.

«Только членство в НАТО, только получение ПДЧ, только реформы, которые с этим связаны, могут гарантировать надежную и эффективную безопасность украинского государства, защиту украинского суверенитета, украинской территориальной целостности и независимости нашего народа», - резюмировал политик.

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