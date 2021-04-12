Украина договаривается с ОАЭ о поставках 5 млн доз китайской вакцины против ковида, - Минреинтеграции

На сегодня завод в Эмиратах имеет мощность производства около 2 миллионов доз в месяц.

Украина договаривается о поставках 5 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сегодня с рабочей поездкой в ОАЭ находится украинская делегация с участием вице-премьера, министра реинтеграции Алексея Резникова, главы Офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Отмечается, что приоритетным для Украины является вопрос поставок вакцины от COVID-19. В частности, эмиратская компания вместе с китайским производителем Синофарм наладила производство инактивированной вакцины под названием Hayat-Vax COVID-19.

"На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 млн доз вакцины. На сегодняшний день завод в ОАЭ имеет мощность производства около 2 миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021 года, а благодаря поэтапной разработке он достигнет мощности 200 млн доз в год", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года в ОАЕ заявили, что китайская вакцина от COVID-19 показала эффективность в 86%.