Украина договаривается с ОАЭ о поставках 5 млн доз китайской вакцины против ковида, - Минреинтеграции
На сегодня завод в Эмиратах имеет мощность производства около 2 миллионов доз в месяц.
Украина договаривается о поставках 5 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сегодня с рабочей поездкой в ОАЭ находится украинская делегация с участием вице-премьера, министра реинтеграции Алексея Резникова, главы Офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Отмечается, что приоритетным для Украины является вопрос поставок вакцины от COVID-19. В частности, эмиратская компания вместе с китайским производителем Синофарм наладила производство инактивированной вакцины под названием Hayat-Vax COVID-19.
"На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 млн доз вакцины. На сегодняшний день завод в ОАЭ имеет мощность производства около 2 миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021 года, а благодаря поэтапной разработке он достигнет мощности 200 млн доз в год", - говорится в сообщении.
Напомним, в декабре прошлого года в ОАЕ заявили, что китайская вакцина от COVID-19 показала эффективность в 86%.
16 февраля 2021 года Венгрия первой в ЕС получила китайскую COVID-вакцину. В Будапешт доставили 550 тысяч доз разработанной китайской государственной компанией Sinopharm вакцины. Венгрия рассчитывает получить 5 млн доз вакцины Sinopharm в течение четырех месяцев.