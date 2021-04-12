Кличко объяснил, почему считает необходимым ввести локдаун по всей стране

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему призвал правительство ввести общенациональный локдаун и ограничить передвижение между регионами. Свои аргументы он озвучил во время срочного онлайн-брифинга.

«Улучшение ситуации в каком-то одном регионе не означает преодоления вируса в целом. Потому что происходит постоянная миграция людей. А соответственно – и миграция вируса. И мы будем то выходить из красной зоны, то потом снова в нее попадать. Именно поэтому я и обратился к правительству принять решение о введении общенационального локдауна. Надо выиграть время, пока не начнется массовая вакцинация украинцев. Нет других способов», – подчеркнул он.

Кличко отметил, что его позиция подкреплена опытом отечественных и иностранных инфекционистов и эпидемиологов. Они отмечают, что методы остановки распространения вируса везде одинаковы и хорошо известны: максимальное ограничение контактов.

«Мы можем, конечно, надеяться, что специалисты ошибаются. И всегда надеемся на лучший сценарий. Но в условиях постоянной миграции населения по регионам страны, несоблюдения правил и в условиях отсутствия массовой вакцинации оптимистического сценария не будет. Да, решение о локдауне непопулярное. Но в ситуации со стремительным распространением вируса надо осознать: цена популизма может быть слишком высокой. Ведь речь идет о том, чтобы сохранить здоровье и жизнь миллионов людей», – резюмировал лидер УДАРа.

Напомним, 9 апреля Кличко обратился к правительству с призывом ввести общенациональный локдаун.

Накануне Украина вышла на первое место в Европе по количеству больных, за первую неделю апреля от коронавируса умерли 3,5 тысячи человек.