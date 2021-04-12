Разумков: если нардепы будут работать дистанционно, люди не поймут

Спикер парламента считает, что Минцифры лучше сконцентрировать свое внимание на приложении "Дія", записывающем на вакцинацию.

Разумков: если нардепы будут работать дистанционно, люди не поймут
Фото: facebook/Слуга Народу

Верховная Рада не будет переходить на дистанционный режим работы из-за карантинных ограничений. Все голосования должны проходить в зале заседаний.

Об этом заявил на брифинге спикер парламента Дмитрий Разумков, передает "Цензор.Нет".

"Онлайн-голосование сейчас - ни на каком этапе, так как согласно регламенту Верховной Рады Украины четко прописано, где и как должно происходить голосование народными депутатами... Я сегодня говорил о программе, это - инициатива Министерства цифровой трансформации", - сказал Разумков.

Он отметил, что сейчас министерству лучше сконцентрировать свое внимание на приложении "Дія", записывающем на вакцинацию.

"Я лично не являюсь большим сторонником такого режима работы, потому что законы должны приниматься в зале - чтобы потом ни у кого не возникало вопросов "ой я проголосовал" или "я не проголосовал", или "у меня не было интернета"... А я уверен, что именно так и будет. Во-вторых, вы понимаете, все государство работает, и сегодня люди не знают, как доехать до работы. В Киеве мы это видели. И когда народные депутаты будут сидеть у себя дома и работать "удаленно" - я думаю, что люди этого не поймут", - добавил Разумков.

На прошлой неделе в "Слуге народа" заявили, что на этой неделе кроме очередных будет по меньшей мере два внеочередных заседания – во вторник и четверг. Сегодня Ярослав Железняк ("Голос") сообщил, что, вероятно, будет даже три заседания.

Зал заседаний парламента решили кварцевать каждый пленарный день. Для этого перерыв увеличат с 30 минут до часа.

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