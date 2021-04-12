Ассоциации по защите прав женщин собирают подписи за отставку президента Евросовета из-за "Софагейта"

Во время протокольной съемки в Турции для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не нашлось стула.

Ассоциации европейских женщин требуют отставки президента Европейского Совета Шарля Мишеля после скандала во время протокольной съемки в турецкой столице Анкаре на переговорах с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фото: twitter.com/RomanPable

Фонд по защите прав женщин и гендерного равенства Millenia Foundation 8 апреля начал сбор подписей под петицией, которую по состоянию на 12 апреля поддержали более 5,7 тысячи человек, передает DW.

Авторы документа отметили "три серьезные ошибки", которые сделал Мишель, сев в кресло у Эрдогана при отсутствии свободного кресла для главы Еврокомиссии. Этим президент Европейского Совета повредил дипломатии, Европейскому Союзу и правам человека, особенно правам женщин, указывается в письме. По мнению его авторов, Шарль Мишель тем самым оскорбил не только Урсулу фон дер Ляйен, но и "всех женщин".

Во время протокольной съемки 6 апреля в Анкаре Урсуле фон дер Ляйен не предложили кресла. Эрдоган и Мишель заняли места друг напротив друга рядом с флагами ЕС и Турции, а фон дер Ляйен - при отсутствии третьего кресла - некоторое время пришлось стоять в стороне. Она попыталась привлечь внимание собеседников, произнося "э-э-э" и разводя руками.

Третье кресло в комнате так и не появилось, а главу Еврокомиссии, которая на переговорах находилась в статусе, равном статусу Эрдогана и Мишеля, посадили на диван - напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

Эти кадры активно распространяли в социальных сетях, а сам скандал в европейских СМИ окрестили как "Sofagate" ("Софагейт"). Анкара и Брюссель попытались переложить друг на друга вину за инцидент. "Рассаживание осуществлялось в соответствии с предложением ЕС . Точка", - позже прокомментировал скандал Чавушоглу. "Мы бы не говорили об этом, если бы в адрес Турции не прозвучали обвинения", - добавил он.

Зато протокольная группа, которая отвечала за визит с европейской стороны, заявила, что ей было отказано в предварительном доступе в зал переговоров. "Если бы в комнату для тет-а-тет был предоставлен доступ, мы бы предложили гостям любезно заменить диван на два кресла", - отметили в письме представители команды ЕС , которая следила за соблюдением протокола.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что Урсула фон дер Ляйен была удивлена тем, что произошло, и выразил сожаление в связи с "дифференцированным" подходом турецкой стороны к Мишелю и фон дер Ляйен, а также в какой-то степени "даже унизительным отношением к главе Еврокомиссии".

В ходе переговоров в Анкаре 6 апреля Урсула фон дер Ляйен, в частности, остро раскритиковала выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия. Это "неверный сигнал", который препятствует процессу сближения Анкары и Брюсселя, заявила она.