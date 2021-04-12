Офис генпрокурора решил назначить спикера

Кандидаты должны иметь высшее образование и уметь говорить на украинском.

Офис генпрокурора решил назначить спикера
Фото: 5.ua

Офис генерального прокурора объявил конкурс на должность спикера.

Об этом сообщается на сайте ОГП.

Особых требований к кандидатам нет. Они должны иметь высшее образование, желательно по специальности "Право/Правоведение" или "Журналистика", и свободно владеть украинским языком.

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, спикер также должен свободно чувствовать себя перед камерами, быть готовым отвечать на вопросы журналистов в любое время и уметь грамотно и просто объяснять сложные юридические процессы.

Кандидаты, которые заинтересуют рекрутеров Офиса генпрокуратуры, должны будут выполнить практическое задание, пройти собеседование с конкурсной комиссией и стажировку в тренинговом центре прокуроров.

Документы на занятие вакансии принимаются до 19 апреля. Потенциальные кандидаты должны прислать резюме и мотивационный видеролик до трех минут.

Напомним, осенью 2019 года Верховная Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры, которая предусматривала переаттестацию прокуроров и изменение всей структуры. Вместо Генеральной прокуратуры с января 2020 года был создан Офис генерального прокурора, в сентябре 2020 начали работать новые областные прокуратуры, а в марте 2021 - новые окружные прокуратуры.

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