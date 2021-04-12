Порошенко призывает созвать внеочередное заседание Рады из-за ковида

В Государственном бюджете на 2021 год еще не запланированы деньги для покупки вакцины в количестве, достаточном для вакцинации миллионов украинцев. Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко. Он призвал собрать внеочередное заседание, посвященное исключительно борьбе с пандемией, и сообщил, что уже собрано более 120 голосов народных депутатов.

«Цифры распространение коронавируса и, что самое страшное, цифры смертности в Украине приобретают характер европейских и мировых антирекордов. Противодействие пандемии давно уже должно было стать абсолютным приоритетом действий власти и повесткой дня парламента. Но мы видим, что у нас повестка дня внеочередных сессий состоит либо из неактуальных вопросов, или из законодательного спама», - отметил Порошенко.

Он поблагодарил фракции, которые дали свои подписи за проведение внеочередного заседания. «Здесь уже 122 подписи, не хватает 28. Хочу подчеркнуть: ни одной подписи «Слуг народа» здесь нет. Правда глаза колет», - говорит Петр Порошенко.

«В постановлении, которое мы требуем рассмотреть, - чрезвычайно актуальные вопросы, начиная от анализа выполнения предыдущего постановления Верховной Рады и привлечения к ответственности тех, кто сорвал вакцинацию, защиту врачей, оборудование больниц, в том числе и кислородом. Тех, кто сорвал закупку лекарств, все процессы, которые спасают жизни людей, и за бестолковость и некомпетентность которых народ Украины платит цену от 200 до 490 жизней в сутки», - объясняет лидер «Европейской Солидарности».

«Власть же занимает позицию «Мы власть, и мы лучше вас знаем, как надо». Не знаете! На сегодняшний день при бравурных заявлениях главного санитарного врача Ляшко, что он до конца года провакцинирует 47 миллионов доз. И Зеленский взял этот вопрос под свой контроль. 11 апреля за 24 часа было провакцинировано 1216 человек», - констатирует Порошенко.

Он отметил, что встречался с врачами во многих медучреждениях, и «Европейская Солидарность» имеет комплексный антиковидный план. «Там есть и помощь врачам, и закупка, и производство вакцин, там есть лекарства от коронавируса», - объясняет экс-президент.

«То, что вам сейчас пообещали, что у нас есть 10 миллионов, 20 миллионов, - меморандумы о намерениях. Начинать надо с того, что в бюджете должны быть предусмотрены средства и уплачена предоплата. Если бы летом прошлого года деньги потратились не на «золотой асфальт» «воровства», а на закупку вакцин, в декабре вакцины были. И сейчас у нас количество вакцинированных измерялось бы десятками миллионов. Я еще раз призываю - вакцинироваться нужно. Но нечем вакцинироваться. Потому что на 42-х миллионную страну по состоянию на сейчас мы имеем чуть больше 500 тысяч вакцин за год коронавирусной болезни», - отметил Петр Порошенко.

«Не должно быть ничего более важного, чем вопросы пандемии. И я прошу правительство срочно внести проект изменений в бюджет, где предусмотреть 5 миллиардов гривен на закупку вакцин, которые мы должны немедленно в этом месяце оплатить для того, чтобы закрыть вопрос», - резюмирует Петр Порошенко.