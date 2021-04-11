Кулеба провел 16 телефонных разговоров с иностранными дипломатами на фоне роSSийской эскалации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба за последние 11 дней провел 16 телефонных разговоров с иностранными дипломатами. По словам представителя МИД Олега Николенко, это свидетельствует о мощной поддержке партнеров на фоне роSSийской эскалации.

"Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью", - сказал Николенко.

Телефонные разговоры состоялись с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США , Франции, Швеции, высоким представителем ЕС и генеральным секретарем ОБСЕ .

Кроме того, о своей солидарности с Украиной заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и министерство иностранных дел Чехии.

Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с президентом Украины подчеркнул, что альянс остается приверженным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил во время встречи с Зеленским и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, якобы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.