Кулеба провел 16 телефонных разговоров с иностранными дипломатами на фоне роSSийской эскалации

Запад единодушно поддержал Украину.

Кулеба провел 16 телефонных разговоров с иностранными дипломатами на фоне роSSийской эскалации
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба за последние 11 дней провел 16 телефонных разговоров с иностранными дипломатами. По словам представителя МИД Олега Николенко, это свидетельствует о мощной поддержке партнеров на фоне роSSийской эскалации.

"Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью", - сказал Николенко.

Телефонные разговоры состоялись с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции, Швеции, высоким представителем ЕС и генеральным секретарем ОБСЕ.

Кроме того, о своей солидарности с Украиной заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и министерство иностранных дел Чехии.

Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с президентом Украины подчеркнул, что альянс остается приверженным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил во время встречи с Зеленским и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, якобы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
Суд признал безосновательным пересчет голосов на двух участках в 87 ОИКСуд признал безосновательным пересчет голосов на двух участках в 87 ОИК
Блок рекламы


Похожие новости
В Нидерландах опубликовали записи разговоров обвиняемых по делу MH17
На фоне беспорядков в Северной Ирландии Дублин призывает Великобританию провести кризисную встречуНа фоне беспорядков в Северной Ирландии Дублин призывает Великобританию провести кризисную встречу
Кулеба заявил, что Украина не причастна к похищению ЧаусаКулеба заявил, что Украина не причастна к похищению Чауса
Глава МИД Польши срочно прибыл в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины (обновлено)Глава МИД Польши срочно прибыл в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины (обновлено)
Глава МИД Польши срочно отправился в Киев из-за роSSийской угрозы на границах УкраиныГлава МИД Польши срочно отправился в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины
Пять стран НАТО провели переговоры по ситуации относительно УкраиныПять стран НАТО провели переговоры по ситуации относительно Украины
"Украина не одна": глава МИД Нидерландов заверил Кулебу в поддержке на фоне обострения на Донбассе"Украина не одна": глава МИД Нидерландов заверил Кулебу в поддержке на фоне обострения на Донбассе
Кулеба обсудил с главой МИД Латвии военное обострение на востоке УкраиныКулеба обсудил с главой МИД Латвии военное обострение на востоке Украины
Иорданского кронпринца обвиняют в сговоре с иностранными агентамиИорданского кронпринца обвиняют в сговоре с иностранными агентами
Спецназовцы провели в Донецкой области контрдиверсионные мероприятияСпецназовцы провели в Донецкой области контрдиверсионные мероприятия
Последние новости
Подгружаем последние новости