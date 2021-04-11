В Нидерландах опубликовали записи разговоров обвиняемых по делу MH17

Разговоры подтверждают версию о том, что самолет сбили из роSSийского "Бука".

Журналисты нидерландского телеканала NOS сообщили, что располагают телефонными разговорами лиц, обвиняемых по делу о сбитом малайзийском Boeing 777.

На одной из записей обвиняемые Олег Пулатов (Гюрза) и Сергей Дубинский (Хмурый) говорят о том, что боевикам нужны не танки, а "хорошее ПВО". "Если ночью притащат, "Бук-М" сразу придет к тебе. Больше нам нечего делать, кроме как на "Бук" надеяться", - говорит во время разговора Дубинский Пулатову.

Позже он снова звонит Пулатову и говорит: "Сейчас тебе Крот (командир боевиков Леонид Харченко) притащит "Бук-М". Нужно поставить его в районе Первомайского".

Судя по записям, боевики пытались попасть из «Бука» в украинский Су-23.

"Мы на месте. Одну уже "сушку" сбили", - говорит Харченко Дубинскому, на что получает ответ: "Ай, молодцы".

Через несколько часов выяснилось, что был сбит не Су-23, а пассажирский Boeing.

Спустя время, судя по записям, Дубинский говорил с Игорем Гиркиным (Стрелковым), который тогда возглавлял армию боевиков. Дубинский говорит, что Boeing был сбит украинским истребителем, но Гиркин отвечает: "Я, честно говоря, не очень в это верю".

После катастрофы Дубинский инструктирует Харченко, что "Бук-М" нужно везти к границе с Луганской областью.

Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту, 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а позже объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Сейчас их заочно судят. Пулатов - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

В Украине ожидают, что суд будет длиться несколько лет.

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