Меган Маркл на похоронах принца Филиппа не будет

Супруги принца Гарри, Меган Маркл, не будет на похоронах принца Филиппа. Поводом не лететь в Великобританию на траурную церемонию стала беременность Меган. Однако не исключено, что Меган Маркл не разделит скорбь королевской семьи и по другой причине.

Меган Маркл не будет на похоронах принца Филиппа: супруга принца Гарри отказалась лететь с мужем

Как известно, супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля, немного не дожив до своего столетнего юбилея. Сама королева Елизавета II и все члены королевской семьи сейчас пребывают в трауре. Королева не подписывает никаких государственных документов и не появляется на публике. Воздерживаются от контактов с внешним миром и другие члены королевской семьи. Вся родственники, наиболее приближенные к королеве, сейчас находятся в Великобритании, в Лондоне.

Однако принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые год назад приняли решение отречься от королевских привилегий и жить простой жизнью, сейчас проживают в США. Поэтому принц Гарри полетит в Великобританию, чтобы разделить с бабушкой-королевой и другими членами семьи общее горе.

Однако на похоронах, которые состоятся в субботу, 17 апреля, не будет его жены Меган Маркл. 39-летняя женщина беременна вторым ребенком. На сей раз супруги ждут девочку. И роды должны состояться уже вскоре: в конце мая-начале июня.

Меган Маркл не будет на похоронах принца Филиппа: супруга принца Гарри отказалась лететь с мужем

Врач, который следит за здоровьем Меган Маркл и ее будущего малыша, не советует ей дальний перелет. Из-за этого принц Гарри полетит домой один.

"Герцог Сассекский планирует приехать. Герцогиня Сассекская получила совет от своего врача не ехать. Значит, герцог приедет", - заявил представитель Букингемского дворца.

Но, очевидно, Меган сдерживает не только это. Она не хочет накалять своим приездом обстановку в королевской семье. Ведь после нашумевшего интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали Опре Уинфри, королевская семья оказалась в неловком положении. Так, Меган рассказала, что ощущала проявления расизма со стороны членов королевской семьи, и даже в какие-то моменты подумывала о суициде.

Напомним, 20 ноября прошлого года королева Елизавета и принц Филипп отметили 73-летие совместной жизни. Самыми дорогими подарками для королевской четы стали незатейливые ручные поделки правнуков – детей принца Уильяма.


Марченко Любов, Тудей

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