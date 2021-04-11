Блинкен: новая агрессия против Украины будет иметь последствия для РоSSии

"Мы находимся в очень тесном контакте с нашими партнерами и союзниками в Европе".

Блинкен: новая агрессия против Украины будет иметь последствия для РоSSии
Фото: nbcnews.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил РоSSию о том, что новая военная агрессия против Украины будет иметь последствия.

"Я действительно обеспокоен действиями РоSSии на границе с Украиной. Сейчас там наибольшее количество роSSийских войск с 2014 года, когда РоSSия впервые вторглась на территорию Украины. Поэтому мы находимся в очень тесном контакте с нашими партнерами и союзниками в Европе", - сказал Блинкен в воскресенье в эфире телеканалу NBC.

Он добавил, что США настроены с Россией на сотрудничество в сферах взаимного интереса, но не готовы ей потакать.

"Президент Байден четко сказал: необдуманные или агрессивные действия РоSSии будут иметь последствия", - подчеркнул государственный секретарь США.

Напомним, с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, якобы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации на Донбассе.

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