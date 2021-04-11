Женщина из фейка о "распятом мальчике" до сих пор настаивает на правдивости этой истории

Пышняк сбежала в РоSSию, где ее "за человека не считают».

Женщина из фейка о "распятом мальчике" до сих пор настаивает на правдивости этой истории
Фото: Fake News / Дождь

Женщина по имени Галина Пышняк, которая в 2014 году снялась в роSSийском фейке о "распятом мальчике в Славянске", до сих пор настаивает, что эта история - правда.

Об этом она рассказала журналистке телеканала "Дождь".

"Неправда? Пусть будет неправда. Каждый имеет право на свое мнение. Говорят, у медали есть две стороны - белая и черная. Ну, кто видел, кто там был - тот знает, прекрасно знает. Даже мои соседи, там со мной жили ... Я единственная не побоялась сказать правду", - заявила она.

Пышняк считает, что в Славянске просто боятся об этом говорить, потому что Украина якобы создала там "такое, как раньше НКВД".

Женщина также призналась, что сожалеет о съемке в этом скандальном сюжете, потому что это негативно повлияло на ее семью.

Пышняк рассказала, что в 2019 году вместе с мужем, бывшим спецназовцем из "Беркута", получила роSSийское гражданство, но в РоSSии к ним относятся плохо и называют хохлами.

"За людей не считают, хотя мы и граждане РоSSии. Если ребенок что-то сделал, если дети поссорились - сразу: "Вали в свою Украину, здесь тебя никто не ждал", - рассказала она.

Напомним, что летом 2014 года, в разгар роSSийско-украинской войны, на роSSийском "Первом канале" вышел сюжет о "распятом мальчике". В нем женщина рассказывала, как сама видела казнь маленького ребенка на центральной площади Славянска. История оказалась фейком. Ведущая телеканала Ирада Зейналова прокомментировала сюжет и заявила о том, что у журналистов "не было и нет доказательств описанной в видео истории", однако это - "реальный рассказ реальной женщины". Извинений за фейковый сюжет не было.

В начале апреля 2021 года роSSийская пропаганда начала раскручивать историю о маленьком мальчике, который погиб от взрыва боеприпаса в поселке Александровское, которое находится на окраине Енакиево (оккупированная территория). Несмотря на то, что оно находится в 14 километрах от линии фронта, россияне утверждают, что мальчик погиб от взрыва снаряда, который сбросили с украинского коптера.

Украина настаивает, что беспилотники так далеко не летают, а ребенок погиб от взрыва снаряда, который нашел в гараже.

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