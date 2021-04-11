В "красной" зоне сейчас находятся Киев и 12 областей, - МОЗ

Желтыми остаются два региона: Ивано-Франковская и Херсонская области.

По состоянию на воскресенье, 11 апреля, "красная" зона карантинных ограничений действует в Киеве и 12 областях Украины.

Об этом говорится на сайте МОЗ.

Это Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Больше всего уровень госпитализации из-за коронавируса, как и раньше, превышен в Киеве , Житомирской, Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом - в Киеве , Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской и Одесской областях.

Желтыми являются два региона: Ивано-Франковская и Херсонская области. В "зеленой зоне" нет ни одного региона.

Остальные области имеют "оранжевые" ограничения.

В то же время добавим, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с воскресенья, 11 апреля, в Закарпатской области отменяется “красный” уровень эпидемической безопасности распространения коронавируса. Зато на территории Закарпатья установлен "желтый" уровень карантина.

Напомним, в субботу, 9 апреля, Ивано-Франковская область вышла из “красной” зоны эпидемической безопасности распространения коронавируса. Прикарпатье находилось в "красной" карантинной зоне дольше всех в Украине - с 26 февраля.

Зато с воскресенья, 11 апреля, "красная" зона распространилась на Харьковскую область.