В "красной" зоне сейчас находятся Киев и 12 областей, - МОЗ

Желтыми остаются два региона: Ивано-Франковская и Херсонская области.

В "красной" зоне сейчас находятся Киев и 12 областей, - МОЗ
Фото: pravda.com.ua

По состоянию на воскресенье, 11 апреля, "красная" зона карантинных ограничений действует в Киеве и 12 областях Украины.

Об этом говорится на сайте МОЗ.

Это Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Больше всего уровень госпитализации из-за коронавируса, как и раньше, превышен в Киеве, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом - в Киеве, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской и Одесской областях.

Желтыми являются два региона: Ивано-Франковская и Херсонская области. В "зеленой зоне" нет ни одного региона.

Остальные области имеют "оранжевые" ограничения.

В то же время добавим, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с воскресенья, 11 апреля, в Закарпатской области отменяется “красный” уровень эпидемической безопасности распространения коронавируса. Зато на территории Закарпатья установлен "желтый" уровень карантина.

Напомним, в субботу, 9 апреля, Ивано-Франковская область вышла из “красной” зоны эпидемической безопасности распространения коронавируса. Прикарпатье находилось в "красной" карантинной зоне дольше всех в Украине - с 26 февраля.

Зато с воскресенья, 11 апреля, "красная" зона распространилась на Харьковскую область.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
Стало известно имя украинского военного, погибшего вчера у ШумовСтало известно имя украинского военного, погибшего вчера у Шумов
Блок рекламы


Похожие новости
Киевлянин "разрисовал" здание департамента городского благоустройстваКиевлянин "разрисовал" здание департамента городского благоустройства
"Киевблагоустройство" забросали лампочками с зеленкой"Киевблагоустройство" забросали лампочками с зеленкой
Киевсовет призвал правительство и МОЗ предоставить киевлянам места в ведомственных больницахКиевсовет призвал правительство и МОЗ предоставить киевлянам места в ведомственных больницах
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу на КиевщинеПорошенко передал кислородные концентраторы в больницу на Киевщине
Кличко: Киевсовет впервые проводит онлайн-заседаниеКличко: Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание
Глава МИД Польши срочно прибыл в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины (обновлено)Глава МИД Польши срочно прибыл в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины (обновлено)
Глава МИД Польши срочно отправился в Киев из-за роSSийской угрозы на границах УкраиныГлава МИД Польши срочно отправился в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины
Кличко требует от правительства предоставить киевлянам койки в ведомственных больницахКличко требует от правительства предоставить киевлянам койки в ведомственных больницах
Киевская власть оказывает финансовую помощь 27 тыс. медиков, – КличкоКиевская власть оказывает финансовую помощь 27 тыс. медиков, – Кличко
Бывший депутат Киевсовета поджег квартиру с женой и детьми, - соцсетиБывший депутат Киевсовета поджег квартиру с женой и детьми, - соцсети
Последние новости
Подгружаем последние новости