Иран сообщил о проблеме на подземном заводе в Натанзи, где обогащают уран

За день до этого Тегеран запустил на объекте новые центрифуги.

Иран сообщил о проблеме на подземном заводе в Натанзи, где обогащают уран
Фото: ЕРА/UPG

Иран сообщил о проблеме на подземном заводе в Натанзи, где обогащают уран.

Об этом пишет Радио Свобода.

За день до этого Тегеран запустил новые "продвинутые" центрифуги, которые могут быстрее обогащать уран.

"Инцидент не повлек жертв и загрязнения", - заявил представитель Иранской организации по атомной энергии Бегруз Камальванди.

Отметим, в прошлом году на ядерном объекте в Натанзи вспыхнул пожар, который правительство считает попыткой саботировать ядерную программу Ирана.

Подземная площадка в Натанзи является ключевым объектом программы обогащения урана в Иране и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии ООН.

Напомним, в январе Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах обогатить уран до 20% на своем заводе в Фордо, превысив лимит, установленный в международной ядерной сделке 2015 года.

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