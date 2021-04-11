За день до этого Тегеран запустил на объекте новые центрифуги.

Иран сообщил о проблеме на подземном заводе в Натанзи, где обогащают уран.

Об этом пишет Радио Свобода.

За день до этого Тегеран запустил новые "продвинутые" центрифуги, которые могут быстрее обогащать уран.

"Инцидент не повлек жертв и загрязнения", - заявил представитель Иранской организации по атомной энергии Бегруз Камальванди.

Отметим, в прошлом году на ядерном объекте в Натанзи вспыхнул пожар, который правительство считает попыткой саботировать ядерную программу Ирана.

Подземная площадка в Натанзи является ключевым объектом программы обогащения урана в Иране и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии ООН .