Иран сообщил о проблеме на подземном заводе в Натанзи, где обогащают уран
За день до этого Тегеран запустил на объекте новые центрифуги.
Иран сообщил о проблеме на подземном заводе в Натанзи, где обогащают уран.
Об этом пишет Радио Свобода.
За день до этого Тегеран запустил новые "продвинутые" центрифуги, которые могут быстрее обогащать уран.
"Инцидент не повлек жертв и загрязнения", - заявил представитель Иранской организации по атомной энергии Бегруз Камальванди.
Отметим, в прошлом году на ядерном объекте в Натанзи вспыхнул пожар, который правительство считает попыткой саботировать ядерную программу Ирана.
Подземная площадка в Натанзи является ключевым объектом программы обогащения урана в Иране и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии ООН.
Напомним, в январе Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах обогатить уран до 20% на своем заводе в Фордо, превысив лимит, установленный в международной ядерной сделке 2015 года.