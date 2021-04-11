Лондон и Вашингтон: РоSSия должна немедленно ослабить напряжение на границе с Украиной

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен считают, что РоSSия должна немедленно "ослабить напряжение" на границе с Украиной.

Рааб написал в Твиттере, что Соединенное Королевство и США решительно против русской кампании по дестабилизации Украины.

The UK ?? & US ?? firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE . Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering. — Dominic Raab (@DominicRaab) April 11, 2021

"Энтони Блинкен и я согласились, что РоSSия должна немедленно ослабить напряжение и выполнить международные обязательства, которые она имеет в рамках ОБСЕ . Наша поддержка суверенитета Украины - неизменна", - отметил он.

В свою очередь, Блинкен отметил, что страны согласились о важности поддержки Украины против односторонних провокаций РоSSии.

Conveyed my deep condolences to UK Foreign Secretary @DominicRaab today on the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We agreed on the importance of supporting Ukraine against unilateral Russian provocations and accelerating the Afghan peace process. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 10, 2021

Напомним, председатель фракции консервативной Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер считает, что в случае, если РоSSия продолжит наращивать войска у границы с Украиной, против страны нужно ввести жесткие санкции, например, заморозить счета роSSийских олигархов или отключить РоSSию от международной платежной системы SWIFT.

С марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде движется к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска встали лагерем у Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации на Донбассе.