В украинской армии зарегистрировали новые смерти, вызванные ковидом

В Вооруженных силах Украины зарегистрировали две новые смерти, связанные с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

Умерло два военнослужащих в Харькове и Одессе."Так, военнослужащий ВС Украины с 06.04.2021 находился на стационарном лечении в ВМКЦ Северного региона, а работник ВС Украины с 03.04.2021 находился на стационарном лечении в Одесском областном клиническом медицинском центре "Больница Водников". Несмотря на проводимую терапию, 10.04.2021 состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха", - говорится в сообщении.

По состоянию на воскресенье, 11 апреля, в украинской армии ковидом болеет 3 014 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев, госпитализированы 20 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 967 человек. Всего за время пандемии выздоровели 20 046 военных, летальных случаев - 70. Кроме того, в ВСУ первой дозой вакцины уже привились 35 163 человека.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 апреля, в Украине зарегистрировано 12 112 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник. Летальных случаев - 235.