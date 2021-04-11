Украина и Турция определили шаги, которые будут предшествовать подписанию Соглашения о свободной торговле

Украина и Турция договорились о проведении предметного аудита всех спорных моментов для поиска взаимного компромисса, который откроет путь к подписанию Соглашения о свободной торговле.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана по результатам заседания Стратегического совета, сообщила пресс-служба ОПУ.

Фото: пресс-служба ОПУ

"Важное значение имеет дальнейшая либерализация двусторонней торговли, а существенно нарастить ее объемы может подписание Соглашения о свободной торговле. В то же время мы понимаем, что это ответственный шаг и он должен быть сделан в соответствии с национальными интересами каждой из сторон", - сказал Зеленский.

Фото: пресс-служба ОПУ

Эрдоган в этом контексте отметил: "То, что объем торговых отношений между двумя странами не снизился, несмотря на пандемию, указывает, что наши экономики дополняют друг друга".

По его мнению, подписание Соглашения позволит увеличить объем торговли до 10 млрд долларов.

Фото: пресс-служба ОПУ

Зеленский также рассказал о перспективных направлениях для турецких инвестиций в Украине. Прежде всего, речь шла о возможностях, которые предоставляет "большая приватизация, в частности, в части морских портов".

Также, по словам Президента Украины, обсуждалось сотрудничество в энергетической сфере. Локомотивом стратегического партнерства двух стран Глава государства назвал сотрудничество в сфере оборонной промышленности, которое, по его мнению, имеет значительные перспективы. Поднимался и вопрос сотрудничества в области самолетостроения - реализация конкретных проектов, создание совместных предприятий, обмен опытом и технологиями.

Фото: пресс-служба ОПУ

Напомним, что Украина и Турция планировали закончить переговоры о создании ЗСТ еще в 2018 году. В прошлом году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли с Турцией до конца 2020 года, но этого не произошло.