Мир отмечает сегодня Международный день освобождения узников нацистских концлагерей

В воскресенье, 11 апреля, мир отмечает Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Память жертв нацистов почтил и президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба ОПУ.

Фото: пресс-служба ОПУ

В частности, от его имени была установлена корзина цветов к Мемориальному комплексу “Бабий Яр” в городе Киеве .

Также состоялось возложение цветочных композиций к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере и памятному знаку "Память ради будущего" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Фото: пресс-служба ОПУ

"В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним обо всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", - отметил Глава Украинского государства.

Отметим, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей - памятная дата, отмечаемая общественными организациями и отдельными органами власти в Украине и бывших республиках Советского Союза 11 апреля в честь события, произошедшего 11 апреля 1945 года, когда узники концлагеря в Бухенвальде начали интернациональное восстание против гитлеровцев.