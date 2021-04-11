Евродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении Украины

Если РоSSия продолжит наращивать войска у границы с Украиной, то против страны нужно ввести жесткие санкции, например, заморозить счета роSSийских олигархов или отключить РоSSию от международной платежной системы SWIFT.

Так считает глава фракции консервативной Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, пишет Немецкая волна.

Другим возможным рычагом давления Запада на Кремль Вебер считает газопровод "Северный поток-2", строительство которого еще не завершено. "Путин должен знать цену своим действиям", - добавил он.

Ранее в интервью журналу Der Spiegel Вебер уже высказывал мнение о том, что газопровод "Северный поток-2" "не соответствует европейским интересам", поскольку он "экономически стабилизирует систему Путина, ведет масштабную деятельность против Евросоюза и его членов".

По мнению Вебера, Евросоюз и США должны показать Кремлю, "что ожидает роSSийское руководство, если оно продолжит эскалацию ситуации на востоке Украины или введет туда свои войска". Ответ западных стран на такие действия Москвы должен быть "сильным и недвусмысленным", - заявил Вебер.

То же касается возможной реакции ЕС на ситуацию с критиком Кремля - роSSийским политиком Алексеем Навальным, ухудшение здоровья которого, судя по всему, стало результатом умышленных действий роSSийского руководства, отметил председатель фракции ЕНП в Европарламенте. "Время дозированных санкций прошло", - резюмировал Вебер.

Напомним, РоSSия отказалась принимать участие в заседании государств-членов ОБСЕ относительно концентрации ею военных сил на границе с Украиной.

С марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде движется к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска стали лагерем у Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации на Донбассе.