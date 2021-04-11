В Госдуме фюрера РФ заговорили о выходе РоSSии из ПАСЕ

Выход возможен в случае принятия жесткой резолюции по ситуации с Навальным.

В Госдуме заговорили о выходе РоSSии из ПАСЕ
Фото: assembly.coe.int

Если весенняя сессия ПАСЕ примет "жесткую антироSSийскую" резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, то не исключено, что РоSSия может выйти из организации.

Об этом заявил руководитель комитета по международным делам Госдумы РоSSии Леонид Слуцкий, пишет ria.ru.

"19 числа в Страсбурге откроется очередная сессия ПАСЕ. И как раз в формате срочных дебатов, то есть с принятием резолюции, будет досье Навального. Понятно, что это будет жесткая антироSSийская резолюция", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что эта ситуация может подтолкнуть к тому, чтобы РоSSия " из организации, может, и вышла".

Отметим, украинская сторона в ПАСЕ попытается поставить вопрос об обжаловании полномочий роSSийской депутации во время летней сессии.

Напомним, Навального арестовали в Москве 18 января сразу после возвращения из Германии, где он лечился после покушения.

2 февраля районный суд Москвы назначил ему 3,5 года колонии общего режима по старому уголовному делу "Ив Роше" (условный срок заменили на реальный), а 20 февраля это решение подтвердила апелляционная инстанция. С учетом времени, которое Навальный ранее отбыл под домашним арестом, срок заключения составит около 2 лет и 5 месяцев.

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