У поселка Золотое-3 погиб украинский военный, один боец ранен

Оккупанты 10 раз за сутки нарушили режим прекращения огня.

У поселка Золотое-3 погиб украинский военный, один боец ранен
Фото: ukrinform.ua

В течение субботы, 10 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSии 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один воин погиб, а еще один получил ранение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", роSSийско-оккупационные войска совершили обстрел наших позиций недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки и Каменки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью. Еще один военнослужащий получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, и он доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник противника был вовремя подавлен.

По состоянию на 07:00 воскресенья, 11 апреля, обстрелов со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в пятницу, 9 апреля, украинский военный получил ранение возле Луганского.

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