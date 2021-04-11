Киевлянин "разрисовал" здание департамента городского благоустройства

Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

В Киеве задержали 29-летнего мужчину, который повредил здание Департамента городского благоустройства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В Шевченковское управление полиции поступила информация о том, что неизвестные облили краской и зеленкой здание Департамента городского благоустройства и разрисовали забор. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Злоумышленник повредил фасад помещения, забор и скрылся на авто. "Полицейские опросили заявителя, осмотрели место происшествия, где обнаружили использованные банки с краской, баллончик для распыления краски и разбитые бутылки от вещества, похожего на зеленку. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», сотрудники полиции установили маршрут движения авто, на котором передвигался злоумышленник", - отметили в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали правонарушителя на улице Очаковской в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители провели обыск на месте проживания мужчины, где обнаружили и изъяли деньги, мобильные телефоны, номерные знаки к автомобилям, оружие и патроны.

Вещественные доказательства отправили на соответствующие экспертизы.

По данному факту следователями Шевченковского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские готовят фигуранту сообщение о подозрении в совершении данных преступлений. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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