Украина и Турция подписали договор о строительстве жилья для крымских татар

"Это очень важный гуманитарный проект, который еще больше сблизит народы Украины и Турции".

Украина и Турция подписали договор о строительстве жилья для крымских татар

Сегодня во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул был подписан рамочный договор о строительстве жилья для представителей крымских татар и избранных категорий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Со стороны Украины соглашение между двумя правительствами подписал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, со стороны Турции - министр экологии и урбанизации Марат Курум.

На пресс-конференции после подписания документов президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что есть проект строительства жилья и мечети для крымских татар.

"В проекте построения жилья мы только сделали конкретный шаг. Надеюсь, что мы в ближайшее время преодолеем определенный отрезок пути к реализации проекта построения мечети", - сказал он.

Зеленский отметил, что межправительственное соглашение дает возможность построить примерно 500 квартир для представителей крымскотатарского народа и других внутренне перемещенных лиц.

"Это очень важный гуманитарный проект, который еще больше сблизит народы Украины и Турции", - отметил он.

Напомним, в феврале прошлого года Эрдоган сообщил, что власти Турции одобрили решение об обеспечении жильем около 500 семей крымских татар.

Раньше председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что в Геническе собираются построить микрорайон для переселенцев. Он может состоять из шести четырехэтажных домов на 336 квартир.

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