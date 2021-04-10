РоSSия отказалась участвовать в заседании ОБСЕ относительно стягивания войск на границе с Украиной

Представительство США выразило сожаление из-за такого решения Москвы.

РоSSийская сторона отказалась участвовать в заседании стран-членов ОБСЕ по концентрации ею военных сил на границе с Украиной.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на представительство Соединенных Штатов в организации.

"РоSSия отказалась участвовать в сегодняшнем заседании ОБСЕ с Украиной, чтобы объяснить свою необычную военную концентрацию на границе с Украиной и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Представительство США выразило сожаление из-за решения Москвы "не пользоваться этой возможностью успокоить опасения и снизить риски, как это предусмотрено Венским документом".

Как сообщалось, 10 апреля Вашингтон анонсировал заседание стран ОБСЕ, на котором планировалось заслушать объяснения РоSSии по концентрации войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Напомним, с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая якобы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска стали лагерем у Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

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