Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевых потерь среди военнослужащих нет.

Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации, из которых шесть обстрелов по позициям украинских защитников, и один пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" роSSийско-оккупационные войска осуществили обстрел недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север", недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Боевых потерь среди военнослужащих нет.

В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников.

"Передислокация военной техники и вооружения роSSийско-оккупационных войск, как на территории ОРДЛО, так и вблизи границ Украины способствует наращиванию напряжения вдоль линии разграничения. К тому же, осуществляя запланированный полет БПЛА малого радиуса действия вблизи населенного пункта Веселое на временно оккупированной территории Донецкой области, наблюдатели СММ услышали 10 очередей из стрелкового оружия вблизи летательного аппарата и сразу приземлили его. В этом же направлении патрули СММ ОБСЕ трижды зафиксировали препятствование работе БПЛА путем глушения сигнала GPS. Такие действия вооруженных формирований РоSSийской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлена нота на СММ ОБСЕ ", - отметили в штабе.

Напомним, ОБСЕ проведет спецзаседание из-за роSSийских войск возле границы с Украиной.

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