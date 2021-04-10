Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала суток на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации, из которых шесть обстрелов по позициям украинских защитников, и один пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" роSSийско-оккупационные войска осуществили обстрел недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север", недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Боевых потерь среди военнослужащих нет.

В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников.

"Передислокация военной техники и вооружения роSSийско-оккупационных войск, как на территории ОРДЛО, так и вблизи границ Украины способствует наращиванию напряжения вдоль линии разграничения. К тому же, осуществляя запланированный полет БПЛА малого радиуса действия вблизи населенного пункта Веселое на временно оккупированной территории Донецкой области, наблюдатели СММ услышали 10 очередей из стрелкового оружия вблизи летательного аппарата и сразу приземлили его. В этом же направлении патрули СММ ОБСЕ трижды зафиксировали препятствование работе БПЛА путем глушения сигнала GPS . Такие действия вооруженных формирований РоSSийской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлена нота на СММ ОБСЕ ", - отметили в штабе.