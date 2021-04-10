Минздрав надеется открыть центры вакцинации в крупных городах Украины летом

Вакцинальные центры планируют развернуть, в частности, на территории выставочных центров.

Министерство здравоохранения летом 2021 года планирует развернуть центры вакцинации в городах-миллионниках - Киеве , Харькове, Львове и Одессе.

Об этом главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на встрече с журналистами, пишет Украинская правда.

Вакцинальные центры планируют развернуть на территории, например, выставочных центров. Там смогут прививать примерно 10 тысяч человек в день.

Сейчас, по словам Ляшко, в пунктах вакцинации делают в среднем 30 прививок в сутки. Минимально - 20 прививок, максимально - 50.

Напомним, по словам Ляшко, первые прививки китайской вакциной CoronaVac в Украине планируется сделать 13 апреля. Первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX прибудут в Украину 14-15 апреля.

30 декабря 2020 года Украина законтрактовала 1,9 миллиона доз китайской вакцины за 964,3 млн гривен. 25 марта в Украину привезли первую партию из 215 тыс. доз вакцины.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась в конце февраля 2021 года. Используется пока только вакцина AstraZeneca/CoviShield, изготовленная крупнейшим мировым производителем вакцин - индийским Serum Institute.

С начала кампании привито 373 002 украинца, в том числе за последние сутки - 19 858 человек.