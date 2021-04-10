Минздрав надеется открыть центры вакцинации в крупных городах Украины летом

Вакцинальные центры планируют развернуть, в частности, на территории выставочных центров.

Минздрав надеется открыть центры вакцинации в крупных городах Украины летом
Фото: facebook.com/oblzdravOD

Министерство здравоохранения летом 2021 года планирует развернуть центры вакцинации в городах-миллионниках - Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Об этом главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на встрече с журналистами, пишет Украинская правда.

Вакцинальные центры планируют развернуть на территории, например, выставочных центров. Там смогут прививать примерно 10 тысяч человек в день.

Сейчас, по словам Ляшко, в пунктах вакцинации делают в среднем 30 прививок в сутки. Минимально - 20 прививок, максимально - 50.

Напомним, по словам Ляшко, первые прививки китайской вакциной CoronaVac в Украине планируется сделать 13 апреля. Первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX прибудут в Украину 14-15 апреля.

30 декабря 2020 года Украина законтрактовала 1,9 миллиона доз китайской вакцины за 964,3 млн гривен. 25 марта в Украину привезли первую партию из 215 тыс. доз вакцины.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась в конце февраля 2021 года. Используется пока только вакцина AstraZeneca/CoviShield, изготовленная крупнейшим мировым производителем вакцин - индийским Serum Institute.

С начала кампании привито 373 002 украинца, в том числе за последние сутки - 19 858 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
Украинский военный подорвался у ШумовУкраинский военный подорвался у Шумов
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав обновил протокол лечения COVID-19Минздрав обновил протокол лечения COVID-19
Минздрав вывел Ивано-Франковскую область из "красной" зоныМинздрав вывел Ивано-Франковскую область из "красной" зоны
Минздрав решил начать вакцинацию священниковМинздрав решил начать вакцинацию священников
Украина изучает опыт Израиля по вакцинации населения против коронавируса, - ЖовкваУкраина изучает опыт Израиля по вакцинации населения против коронавируса, - Жовква
США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море для поддержки УкраиныСША рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море для поддержки Украины
ЕСПЧ принял решение в пользу обязательной вакцинацииЕСПЧ принял решение в пользу обязательной вакцинации
МВФ прогнозирует сокращение численности населения Украины на 1 млн человекМВФ прогнозирует сокращение численности населения Украины на 1 млн человек
Прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию относительно Украины для поддержки наращивания роSSийских войск на границе Прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию относительно Украины для поддержки наращивания роSSийских войск на границе
Глава МИД Польши срочно прибыл в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины (обновлено)Глава МИД Польши срочно прибыл в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины (обновлено)
Глава МИД Польши срочно отправился в Киев из-за роSSийской угрозы на границах УкраиныГлава МИД Польши срочно отправился в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости