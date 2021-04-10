МИД Грузии работает над возвращением посла в Украине

"Грузия должна защищать свои интересы вместе с Украиной".

МИД Грузии работает над возвращением посла в Украине
Фото: 1news.az

Министерство иностранных дел Грузии работает над вопросом возвращения в Украину посла Теймураза Шарашенидзе, который был отозван для консультаций в мае 2020 року .

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министерства телеканала "Рустави 2".

Сейчас этот вопрос обсуждается, и в ближайшее время будет принято соответствующее решение. Грузинская оппозиция заявила, что важно вернуть посла в Украине, поскольку на международной арене Грузия должна защищать свои интересы вместе с Украиной.

По словам члена "Единого национального движения" Саломе Самадашвили, тот факт, что в Грузии нет дипломатического представительства в Украине, является серьезной политической ошибкой. Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к немедленному возвращению в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Напомним, Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций в мае 2020 года. Это произошло вскоре после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев стремится сохранить стратегические отношения с Грузией даже в том случае, если та сделает резкие шаги в адрес Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал ошибкой решение Грузии отозвать посла в Украине.

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