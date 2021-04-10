Прививки CoronaVac в Украине планируют начать 13 апреля, - Ляшко

Вакцину Pfizer в рамках механизма COVAX Украина получит 14-15 апреля.

Прививки CoronaVac в Украине планируют начать 13 апреля, - Ляшко
Фото: qha.com.ua

Первые прививки китайской вакциной CoronaVac планируется сделать 13 апреля.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на встрече с журналистами, пишет Суспільне.

Первые 215 тысяч доз этого препарата распределят между людьми с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает, людьми, которые будут работать на ВНО-2021, олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021 года, и полицейскими.

Кроме того, по его данным, первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые Украина получит в рамках механизма COVAX 14 - 15 апреля, пойдут для прививок персонала и жителей домов престарелых.

"Эти интернаты - это первый этап, который мы рассчитывали начать еще в феврале. Но, поскольку уже было предусмотрено логистическое планирование и чтобы не менять наши наработанные алгоритмы, мы решили вернуться к этой группе людей с этой же вакциной", - рассказал Ляшко.

Также вакциной Pfizer привьют сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.

Напомним, вакцина CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech, является традиционной инактивированной вакциной - на основе "убитого" вируса. Ее поставляют в однодозовых шприцах, готовых к инъекциям. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней.

Результаты третьего этапа клинического исследования вакцины Coronavac в Индонезии продемонстрировали эффективность 65,3%, в Бразилии - чуть больше 50%, в Турции - 83,5%.

30 декабря 2020 года Украина законтрактовала 1,9 миллиона доз китайской вакцины за 964,3 млн гривен. 25 марта в Украину привезли первую партию из 215 тыс. доз вакцины.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась в конце февраля 2021 года. Используется пока только вакцина AstraZeneca/CoviShield, изготовленная крупнейшим мировым производителем вакцин - индийским Serum Institute.

С начала кампании привиты 373 002 украинца, в том числе за последние сутки - 19 858 человек.

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