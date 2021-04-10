В украинской армии зафиксировали еще одну смерть, связанную с ковидом

Это 68-я смерть от коронавируса в ВСУ.

В украинской армии зафиксировали еще одну смерть, связанную с ковидом
Фото: slovoidilo.ua

В Вооруженных силах Украины в результате осложнений, вызванных коронавирусом, в Винницкой области умер военный.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

"Так, работник ВС Украины с 17.03.2021 находился на стационарном лечении в Очаковской центральной районной больнице. Несмотря на проводимую терапию 09.04.2021 состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10 апреля в армии ковидом болеют 2 965 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 175 новых случаев, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 32 человека.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 965 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 20 039 военных, летальных случаев - 68.

С начала вакцинальной кампании в Вооруженных Силах 34 486 человек получили первую дозу вакцины, из них 2 812 - медицинские работники.

За минувшие сутки от COVID-19 привиты 1 247 военных.

Напомним, в пятницу, 9 апреля, в Украине зафиксировано 17 463 новых случая коронавируса. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника. Летальных случаев - 398.

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