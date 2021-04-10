ОБСЕ проведет спецзаседание по поводу роSSийских войск около границы с Украиной

Заседание инициировано в рамках Венского документа - Международного соглашения государств-участников ОБСЕ, которое способствует реализации мер доверия и безопасности в регионе.

ОБСЕ проведет специальное заседание из-за наращивания Россией войск около границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в твиттере Миссии США при ОБСЕ .

Инициатором проведения заседания была Украина, оно состоится в рамках Венского документа - Международного соглашения государств-участников ОБСЕ , которое способствует реализации мер доверия и безопасности в регионе.

"По запросу Украины государства-участники ОБСЕ соберутся сегодня в 16:00 (по центральноевропейскому времени) с целью получения разъяснений от РоSSии по поводу наращивания ею войск около границ Украины и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

At the request of Ukraine, @OSCE states will meet at 4pm CET to request clarification from ?? about its military buildup on the borders of ?? & in occupied Crimea. This request for information is in accordance with the #ViennaDocument in hopes of reducing the risk of conflict. pic.twitter.com/2sQ6QPWBNi — U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

Напомним, Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что настоящей целью наращивания РоSSийской Федерацией военного присутствия вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Крыма может быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.

С марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вероятно движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил около границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска встали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации.