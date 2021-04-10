ОБСЕ проведет спецзаседание по поводу роSSийских войск около границы с Украиной

Заседание инициировано в рамках Венского документа - Международного соглашения государств-участников ОБСЕ, которое способствует реализации мер доверия и безопасности в регионе.

ОБСЕ проведет спецзаседание по поводу роSSийских войск около границы с Украиной
Фото: osce.org

ОБСЕ проведет специальное заседание из-за наращивания Россией войск около границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в твиттере Миссии США при ОБСЕ.

Инициатором проведения заседания была Украина, оно состоится в рамках Венского документа - Международного соглашения государств-участников ОБСЕ, которое способствует реализации мер доверия и безопасности в регионе.

"По запросу Украины государства-участники ОБСЕ соберутся сегодня в 16:00 (по центральноевропейскому времени) с целью получения разъяснений от РоSSии по поводу наращивания ею войск около границ Украины и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

At the request of Ukraine, @OSCE states will meet at 4pm CET to request clarification from ?? about its military buildup on the borders of ?? & in occupied Crimea. This request for information is in accordance with the #ViennaDocument in hopes of reducing the risk of conflict. pic.twitter.com/2sQ6QPWBNi

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

Напомним, Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что настоящей целью наращивания РоSSийской Федерацией военного присутствия вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Крыма может быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.

С марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вероятно движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил около границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска встали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
Украинский военный подорвался у ШумовУкраинский военный подорвался у Шумов
Блок рекламы


Похожие новости
Таран о наращивании роSSийских войск на границе: РФ хочет принудить Украину к уступкамТаран о наращивании роSSийских войск на границе: РФ хочет принудить Украину к уступкам
Украинский военный получил ранение около ЛуганскогоУкраинский военный получил ранение около Луганского
СМИ сообщили об активизации роSSийских войск в ПриднестровьеСМИ сообщили об активизации роSSийских войск в Приднестровье
СММ ОБСЕ не смогла определить тип боеприпаса, от взрыва которого погиб 5-летний мальчик в оккупированном АлександровскомСММ ОБСЕ не смогла определить тип боеприпаса, от взрыва которого погиб 5-летний мальчик в оккупированном Александровском
РоSSия накопила около границы с Украиной рекордное с 2014 года количество войск, - Белый домРоSSия накопила около границы с Украиной рекордное с 2014 года количество войск, - Белый дом
Прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию относительно Украины для поддержки наращивания роSSийских войск на границе Прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию относительно Украины для поддержки наращивания роSSийских войск на границе
На следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные, - АрахамияНа следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные, - Арахамия
Зеленский призвал Канаду поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТОЗеленский призвал Канаду поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТО
Названы имена военных, погибших 5 апреля около Авдеевки и Золотого (обновлено)Названы имена военных, погибших 5 апреля около Авдеевки и Золотого (обновлено)
США требуют от РФ объяснить перемещение ее войск у границ УкраиныСША требуют от РФ объяснить перемещение ее войск у границ Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости