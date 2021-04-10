Нацсовет по вопросам разведки США: РоSSия в ближайшие 20 лет и дальше будет "разрушительной силой" мира

Против РоSSии - плохой инвестиционный климат, высокая зависимость от экспорта и экономика, которая так и останется на уровне около 2% от всего мирового ВВП.

В течение следующих двух десятилетий противоречия в мире будут только усиливаться, и одним из главных негативных факторов останется роSSийское влияние.

Об этом говорится в докладе "Глобальные тенденции-2040" Национального совета по вопросам разведки США , пишет Голос Америки.

Так, РоSSия в ближайшие 20 лет будет оставаться "разрушительной силой" в мировом пространстве, даже если ее экономические возможности будут сокращаться по сравнению с другими странами.

В докладе говорится о факторах, которые будут влиять на формирование будущего - это демография, окружающая среда и технологии, и оценивается их влияние на решения мировых держав. Также в докладе приводятся пять возможных сценариев развития мира до 2040 года, на основе различных комбинаций ключевых факторов.

По мнению авторов доклада, в ближайшие 20 лет ни одно государство не сможет добиться полного доминирования во всех регионах. Свои интересы в мире будут продвигать несколько крупных стран. Однако наибольшее влияние на мировую динамику будут оказывать две крупнейшие мировые экономики - США и Китай , придерживающиеся противоположных взглядов на мироустройство. Это соперничество затронет большинство регионов, будет вызывать изменения существующих альянсов, международных организаций и даже правил, лежащих в основе международного порядка.

РоSSия в ближайшие 20 лет, вероятно, останется разрушительной силой, даже если ее материальные возможности уменьшатся по сравнению с другими крупными игроками.

Преимущества РоSSии - значительные вооруженные силы, наличие оружия массового поражения, энергоресурсов и полезных ископаемых, ее географическое положение и готовность применять силу за пределами страны. Это позволит Москве и дальше играть роль нарушителя и влиятельного посредника на постсоветском пространстве. РоSSия, скорее всего, продолжит попытки усилить разногласия на Западе и будет стремиться найти союзников и сателлитов в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. Кроме того, РоSSия, по мнению авторов доклада, будет активно интересоваться Арктикой, как в экономическом, так и в военном плане.

Однако против РоSSии играют другие факторы - плохой инвестиционный климат, высокая зависимость от экспорта сырьевых товаров с нестабильными ценами и некрупная экономика, которая в ближайшие 20 лет так и останется на уровне около 2% от всего мирового ВВП . Это вряд ли позволит РоSSии иметь кардинальное влияние на порядок в мире.

Оставление Владимиром Путиным должности президента - или в конце его нынешнего срока, в 2024 году, или позже - может быстро подорвать геополитическое положение РоSSии, особенно если в стране не будет внутренней стабильности.

Снижение энергетической зависимости Европы от РоSSии также может нанести вред Кремлю из-за снижения доходов от экспорта нефти и газа.

РоSSия и Китай , скорее всего, возглавят целый ряд "ревизионистских государств", которые стремятся изменить международный порядок, чтобы он в большей степени отвечал их интересам. Пекин и Москва будут выступать за порядок, в котором больше не господствуют нормы, установленные Западом, что позволит им безнаказанно действовать как дома, так и во всем мире.

Впрочем, роSSийская и китайская модель отличаются друг от друга. Но если РоSSия продвигает "традиционные" ценности и стремится установить протекторат над большинством постсоветских государств, то Китай преследует более глобальные цели - он хочет глобального признания своей социальной системы, в которой правящая Коммунистическая партия контролирует правительство, общество, социалистическую рыночную экономику и систему международной торговли.

Западные государства, вероятно, будут бороться с вызовами со стороны Китая и РоSSии, которые все больше стремятся повлиять на остальной мир. Так, РоSSия с помощью пропаганды пытается внести раскол в общества других стран - делая людей более циничными, уменьшая их доверие к институтам власти и распространяя теории заговора и дезинформацию.

При этом Китай и РоSSия, вероятно, будут продолжать избегать заключения официальных соглашений друг с другом, активно взаимодействуя в деловой сфере, что позволит им избегать взаимных противоречий в сфере безопасности. Пока у власти находятся Владимир Путин и Си Цзиньпин, роSSийско-китайскому союзу мало что угрожает, однако впоследствии разногласия между двумя странами могут усилиться из-за влияния на страны Центральной Азии и эксплуатацию Арктики и прилегающих к ней регионов.

Оба режима уже пытались претендовать на контроль над соседними странами. РоSSия угрожала вмешаться в политическую ситуацию в нескольких постсоветских государствах, не входящих в НАТО, под предлогом защиты этнических русских меньшинств, и этот шаг авторы доклада объясняют "отчаянной попыткой Москвы отвлечь внимание от своих внутренних проблем".