Резников о смерти 5-летнего мальчика в Донецкой области: ни один беспилотник так далеко не летает

"Это еще одна пропагандистская "штучка".

Резников о смерти 5-летнего мальчика в Донецкой области: ни один беспилотник так далеко не летает
Олексій Резніков
Фото: пресслужба міністра

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников прокомментировал гибель 5-летнего мальчика в оккупированном Александровском Донецкой области.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет УНИАН.

"Простая вещь. Город от линии разграничения - более 15 километров. Ни один беспилотник так далеко не летает, даже для самонаблюдения", - заявил он.

Он подчеркнул, что это еще одна пропагандистская "штучка".

"Что якобы украинские войска сделали что-то плохое против мирного населения. Это действительно поднятие градуса", - пояснил Резников.

По его мнению, таким образом РоSSия хочет, чтобы "Штаты их увидели", и вспомнил о пропагандистской фразе Кремля времен войны против Грузии: "принуждение к миру".

Напомним, в начале апреля прокремлевские СМИ сообщили о маленьком мальчике, якобы убитом беспилотником украинской армии на Донбассе. Эти сообщения были использованы спикером роSSийской Думы, чтобы требовать обсуждения исключения Украины из Совета Европы.

В украинском МИД опровергли информацию о том, что ребенок погиб якобы в результате удара беспилотником ВСУ. Свидетели заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашел в гараже.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
Украинский военный подорвался у ШумовУкраинский военный подорвался у Шумов
Блок рекламы


Похожие новости
В Хмельницкой области глава территориальной общины попался на взяткеВ Хмельницкой области глава территориальной общины попался на взятке
Еще один потерпевший по делу "26 февраля" заявил, что не считает себя потерпевшим и не имеет претензий к ЧубаровуЕще один потерпевший по делу "26 февраля" заявил, что не считает себя потерпевшим и не имеет претензий к Чубарову
Резников через Wall Street Journal призвал "раз и навсегда" остановить "Северный поток - 2"Резников через Wall Street Journal призвал "раз и навсегда" остановить "Северный поток - 2"
СБУ сообщила о подозрении "министру связи" оккупированной части Луганской областиСБУ сообщила о подозрении "министру связи" оккупированной части Луганской области
Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоныМестные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны
В Донецкой области восстановили электроснабжение и подачу воды пораженной снарядом насосной станцииВ Донецкой области восстановили электроснабжение и подачу воды пораженной снарядом насосной станции
Суд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской областиСуд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской области
Еще один украинский военный погиб у Золотого-4 на ЛуганщинеЕще один украинский военный погиб у Золотого-4 на Луганщине
Украина исключает возобновление переговоров по Донбассу в Минске, - РезниковУкраина исключает возобновление переговоров по Донбассу в Минске, - Резников
"ДНРовцы" обвинили ВСУ в убийстве пятилетнего мальчика, - Казанский"ДНРовцы" обвинили ВСУ в убийстве пятилетнего мальчика, - Казанский
Последние новости
Подгружаем последние новости