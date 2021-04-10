Резников о смерти 5-летнего мальчика в Донецкой области: ни один беспилотник так далеко не летает

"Это еще одна пропагандистская "штучка".

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников прокомментировал гибель 5-летнего мальчика в оккупированном Александровском Донецкой области.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет УНИАН.

"Простая вещь. Город от линии разграничения - более 15 километров. Ни один беспилотник так далеко не летает, даже для самонаблюдения", - заявил он.

Он подчеркнул, что это еще одна пропагандистская "штучка".

"Что якобы украинские войска сделали что-то плохое против мирного населения. Это действительно поднятие градуса", - пояснил Резников.

По его мнению, таким образом РоSSия хочет, чтобы "Штаты их увидели", и вспомнил о пропагандистской фразе Кремля времен войны против Грузии: "принуждение к миру".

Напомним, в начале апреля прокремлевские СМИ сообщили о маленьком мальчике, якобы убитом беспилотником украинской армии на Донбассе. Эти сообщения были использованы спикером роSSийской Думы, чтобы требовать обсуждения исключения Украины из Совета Европы.