Тихановская хочет встретиться с Зеленским и Байденом

Наибольшая преграда - коронавирус.

Тихановская хочет встретиться с Зеленским и Байденом
Фото: tsikhanouskaya.org

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о возможности встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Об этом она заявила во время прямого эфира на своем Youtube-канале.

По ее словам, встреча с Зеленским пока обсуждается. "Понятная ситуация в Украине - там не все хорошо, но мы всячески способствуем тому, чтобы она состоялась.", - сказала она.

Кроме того, Тихановская подтвердила, что возможна встреча и с Байденом.

"Мы с Вашингтоном на связи. Наибольшая преграда запланированной встречи - коронавирус, который вносит коррективы в нашу работу. Многие международные поездки отменяются или откладываются из-за карантина", - добавила оппозиционер.

Напомним, Тихановская предложила Норвегии и Эстонии инициировать в Совете Безопасности ООН слушания по вопросу эскалации насилия и мирного разрешения кризиса в Беларуси.

18 марта Тихановская в видеообращении к белорусам предложила им проголосовать по вопросу проведения переговоров о мирном разрешении политического кризиса в стране при международном посредничестве, в том числе со стороны ООН и ОБСЕ. Она также призвала к новой волне протестов в Беларуси.

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