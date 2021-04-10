Тихановская хочет встретиться с Зеленским и Байденом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о возможности встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Об этом она заявила во время прямого эфира на своем Youtube-канале.

По ее словам, встреча с Зеленским пока обсуждается. "Понятная ситуация в Украине - там не все хорошо, но мы всячески способствуем тому, чтобы она состоялась.", - сказала она.

Кроме того, Тихановская подтвердила, что возможна встреча и с Байденом.

"Мы с Вашингтоном на связи. Наибольшая преграда запланированной встречи - коронавирус, который вносит коррективы в нашу работу. Многие международные поездки отменяются или откладываются из-за карантина", - добавила оппозиционер.

Напомним, Тихановская предложила Норвегии и Эстонии инициировать в Совете Безопасности ООН слушания по вопросу эскалации насилия и мирного разрешения кризиса в Беларуси.