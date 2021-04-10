Тихановская хочет встретиться с Зеленским и Байденом
Наибольшая преграда - коронавирус.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о возможности встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.
Об этом она заявила во время прямого эфира на своем Youtube-канале.
По ее словам, встреча с Зеленским пока обсуждается. "Понятная ситуация в Украине - там не все хорошо, но мы всячески способствуем тому, чтобы она состоялась.", - сказала она.
Кроме того, Тихановская подтвердила, что возможна встреча и с Байденом.
"Мы с Вашингтоном на связи. Наибольшая преграда запланированной встречи - коронавирус, который вносит коррективы в нашу работу. Многие международные поездки отменяются или откладываются из-за карантина", - добавила оппозиционер.
Напомним, Тихановская предложила Норвегии и Эстонии инициировать в Совете Безопасности ООН слушания по вопросу эскалации насилия и мирного разрешения кризиса в Беларуси.
18 марта Тихановская в видеообращении к белорусам предложила им проголосовать по вопросу проведения переговоров о мирном разрешении политического кризиса в стране при международном посредничестве, в том числе со стороны ООН и ОБСЕ. Она также призвала к новой волне протестов в Беларуси.