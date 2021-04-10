Украинский военный получил ранение около Луганского

За минувшие сутки оккупанты 7 раз нарушали режим прекращения огня.

Украинский военный получил ранение около Луганского
Фото: pravda.com.ua

За прошедшие сутки, 9 апреля, в зоне боевых на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSии, из которых - 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2. Один военный получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку от поселков Пески и Водяное на Приазовье, роSSийские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки захватчики обстреливали позиции наших защитников из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Луганское, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

В направлении населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 07:00 10 апреля со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Майорское вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

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