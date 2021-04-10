В Великобритании продолжается траур по принцу Филиппу, похороны не будут государственными

Герцог Эдинбургский хотел церемонию без публичного прощания, потому что не считал себя достаточно важным человеком.

Фото: ЕРА/UPG

В Великобритании продолжается траур по принцу Филиппу, мужу королевы Елизаветы II, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Об этом пишет bbc.com.

Ровно в полдень по местному времени в субботу, 10 апреля, по всей Британии прозвучат пушечные залпы. Этой традиции уже много лет. С утра в субботу около Букингемского дворца наблюдают не очень большое, но постоянное скопление людей. Все цветы, оставленные в пятницу за воротами, перенесли на территорию замка.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Несмотря на просьбу сделать пожертвование на благотворительность вместо цветов, есть несколько букетов от людей, желающих выразить свою благодарность за долгую жизнь принца на службе королеве и стране.

"Необычный человек, необычная жизнь, национальный герой ... Больше ничего не нужно говорить", - говорится в одной из листовок.

Фото: ЕРА/UPG

Как объявила придворная Геральдическая палата, похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского, будут по форме королевскими, но не государственными - без церемонии публичного прощания, как и хотел сам Филипп. Герцог Эдинбургский не считал себя достаточно важной персоной для государственных похорон.

До похорон, у сценария которых кодовое название Forth Bridge, тело принца Филиппа останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном, церемония захоронения состоится там же, в часовне Святого Георгия.

Фото: ЕРА/UPG

Королевский двор "с грустью" просит людей из-за пандемии не приезжать на похороны.

Отметим, церемонии публичного прощания с доступом людей к телу устраивали во время захоронения трех предыдущих ближайших родственников монарха. В 2002 году к гробнице королевы-матери в здании парламента в Вестминстере за три дня пришли попрощаться около 200 тысяч человек.

Фото: ЕРА/UPG

Обычно государственные похороны проводят в случае смерти самого монарха.

В редких случаях, по решению короля (королевы) и парламента, государственные похороны устраивали и для выдающихся деятелей, которые не были монархами. В XIX веке такую честь получил флотоводец лорд Нельсон, в XX веке - Уинстон Черчилль.

Отметим, ранее операция Forth Bridge предусматривала, что на похороны в Лондоне и Виндзоре соберутся тысячи людей, некоторые, возможно, даже будут ночевать на улице, чтобы иметь хорошие точки обзора процессии.

Фото: ЕРА/UPG

По этому сценарию, вдоль улиц, по которым прошла бы процессия, выстроились бы сотни военных и порядок обеспечивали бы тысячи полицейских.

Но с началом пандемии планы пришлось изменить. По данным из королевского дворца, Елизавета II теперь намерена провести церемонию так, чтобы не привлекать толпу и соблюдать требования локдауна и социального дистанцирования.

На нынешнем этапе локдауна в Англии на похороны могут собираться не более 30 человек.

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