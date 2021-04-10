В Великобритании продолжается траур по принцу Филиппу, похороны не будут государственными
Герцог Эдинбургский хотел церемонию без публичного прощания, потому что не считал себя достаточно важным человеком.
В Великобритании продолжается траур по принцу Филиппу, мужу королевы Елизаветы II, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.
Об этом пишет bbc.com.
Ровно в полдень по местному времени в субботу, 10 апреля, по всей Британии прозвучат пушечные залпы. Этой традиции уже много лет. С утра в субботу около Букингемского дворца наблюдают не очень большое, но постоянное скопление людей. Все цветы, оставленные в пятницу за воротами, перенесли на территорию замка.
Несмотря на просьбу сделать пожертвование на благотворительность вместо цветов, есть несколько букетов от людей, желающих выразить свою благодарность за долгую жизнь принца на службе королеве и стране.
"Необычный человек, необычная жизнь, национальный герой ... Больше ничего не нужно говорить", - говорится в одной из листовок.
Как объявила придворная Геральдическая палата, похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского, будут по форме королевскими, но не государственными - без церемонии публичного прощания, как и хотел сам Филипп. Герцог Эдинбургский не считал себя достаточно важной персоной для государственных похорон.
До похорон, у сценария которых кодовое название Forth Bridge, тело принца Филиппа останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном, церемония захоронения состоится там же, в часовне Святого Георгия.
Королевский двор "с грустью" просит людей из-за пандемии не приезжать на похороны.
Отметим, церемонии публичного прощания с доступом людей к телу устраивали во время захоронения трех предыдущих ближайших родственников монарха. В 2002 году к гробнице королевы-матери в здании парламента в Вестминстере за три дня пришли попрощаться около 200 тысяч человек.
Обычно государственные похороны проводят в случае смерти самого монарха.
В редких случаях, по решению короля (королевы) и парламента, государственные похороны устраивали и для выдающихся деятелей, которые не были монархами. В XIX веке такую честь получил флотоводец лорд Нельсон, в XX веке - Уинстон Черчилль.
Отметим, ранее операция Forth Bridge предусматривала, что на похороны в Лондоне и Виндзоре соберутся тысячи людей, некоторые, возможно, даже будут ночевать на улице, чтобы иметь хорошие точки обзора процессии.
По этому сценарию, вдоль улиц, по которым прошла бы процессия, выстроились бы сотни военных и порядок обеспечивали бы тысячи полицейских.
Но с началом пандемии планы пришлось изменить. По данным из королевского дворца, Елизавета II теперь намерена провести церемонию так, чтобы не привлекать толпу и соблюдать требования локдауна и социального дистанцирования.
На нынешнем этапе локдауна в Англии на похороны могут собираться не более 30 человек.