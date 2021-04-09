ЦИК объявила Аксенова с роSSийским паспортом победителем выборов в Раду

За него свои голоса отдали более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Центральная избирательная комиссия объявила мэра города Доброполье Андрея Аксенова победителем на выборах в Верховную Раду на округе №50 в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №50. По данным протокола, народным депутатом Украины избран Андрей Аксенов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за Аксенова свои голоса отдали 19 949 избирателей, что составляет более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

После решения процедурных вопросов ЦИК должен принять решение о регистрации избранного лица народным депутатом Украины.

В ЦИК также отметили, что действовали исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

"На сегодняшний день законодательство Украины не предусматривает ни возможности, ни механизма отмены регистрации кандидатом в народные депутаты лица, у которого обнаружено гражданство другого государства, пока это лицо является гражданином Украины, или по каким-либо другим причинам, прямо не предусмотренных законом", - сказано в сообщении.

Ранее журналист Денис Казанский сообщал, что в 2014 году Аксенов организовывал "референдум ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполье), где тогда был поселковым головой.

После начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там роSSийский паспорт (что подтверждается информацией в базе данных Федеральной налоговой службы РФ).

В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города.

В 2018 году Аксенова задержали правоохранители по делу, не касающемся сепаратизма. Его обвинили в коррупции - подделке документов, растрате имущества. После этого Аксенов бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением.