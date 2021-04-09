Судья Конституционного суда Игорь Слиденко пытается в суде отстоять дом в Конча-Заспе

Апелляционный суд Киева запретил выселять судью с семьей из Дома отдыха "Конча-Заспа" до вынесения решения по делу другим судом.

Киевский апелляционный суд запретил выселять судью Конституционного суда Игоря Слиденко и его семью из Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами до вынесения Голосеевским райсудом решения по его иску о проживании там.

Соответствующее постановление приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 марта 2021 года, сообщает “Украинская правда”.

Судя по постановлению Киевского апелляционного суда, в ноябре Дом отдыха ГУД "Конча-Заспа" решил то ли переселить Слиденко с семьей, то ли вообще выселить. К тому времени семья ждала третьего ребенка.

18 ноября 2020 года судье Слиденко сообщили, что он должен освободить комнату в пансионате №2, договор на пользование которой был заключен 28 февраля 2019 года. 24 ноября служебный автомобиль, который принадлежит Конституционному суду Украины, не пустили на территорию Дома отдыха "Конча-Заспа".

3 декабря Голосеевский райсуд Киева удовлетворил заявление Слиденко об обеспечении иска к Дому отдыха "до предъявления искового заявления" об устранении препятствий в пользовании комнатой. Голосеевский суд запретил выселять Слиденко, передавать его комнату кому-то другому или ограничивать доступ судьи и его семьи на территорию дома отдыха для проживания.

Однако представитель Дома отдыха "Конча-Заспа" Анна Онофрийчук подала апелляционную жалобу - и 16 апреля ее частично удовлетворили.

Слиденко заявлял, что планирует подавать иск, а если его семью выселят из жилья и кого-то туда заселят, то выполнить решение суда будет сложно или невозможно.

В "Конча-Заспе" же утверждают, что договор предусматривает, что споры решаются путем переговоров между сторонами, однако судья КС "отклонил предложения Дома отдыха по изменению пансионата с равнозначными номерами, что свидетельствует о его нежелании принимать участие в переговорах с администрацией Дома отдыха" .

Там также считают, что Голосеевский суд своими запретами вмешивается в хозяйственную деятельность Дома отдыха.

Заслушав стороны, апелляционный суд оставил решение Голосеевского райсуда в силе, но добавил к запретам (на выселение и недопуск Слиденко, на передачу его комнаты кому-то другому) слова о том, что они действуют "до вступления решения по делу в законную силу".

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Судья Слиденко был докладчиком по этому делу.

30 октября 2020 года Игорь Слиденко заявил, что в Офисе президента на него оказывали давление. Он написал заявление об отставке.