Оккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатометов

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Луганское противник совершил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 апреля на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации, из которых 9 - по позициям украинских защитников и два обстрела гражданской инфраструктуры.