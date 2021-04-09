Глава наблюдательного совета УКФ сложил полномочия

Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Михаил Захаревич сложил полномочия по собственному желанию.

Об этом информирует пресс-служба Фонда.

"Захаревич Михаил Васильевич, назначен главой Наблюдательного Совета Украинского культурного фонда в соответствии с частью второй статьи 5 Закона Украины «Об Украинском культурном фонде» и Приказом Министерства культуры и информационной политики Украины №40 от 28.01.2021 года, сложил полномочия по собственному желанию", - сказано в сообщении.

Согласно регламенту наблюдательного совета УКФ, состоялось заседание, на котором были выдвинуты три кандидата на должность главы Фонда:

Лариса Мудрак, общественный деятель, медиаэксперт, публицист.

Лариса Латыпова, исполнительный директор Ассоциации выпускников «Аспен-Украина».

Лилия Млинарич, основательница Koktebel Jazz Festival, продюсер.

Их кандидатуры будут представлены "на рассмотрение и назначение центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах культуры и искусств".

Напомним, генеральный директор - художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Михаил Захаревич был назначен главой Украинского культурного фонда в начале февраля.

Украинский культурный фонд - государственное учреждение, созданное в 2017 году, на основании соответствующего Закона Украины, с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство.

9 февраля 2021 года был объявлен конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда. 24 марта Наблюдательный совет УКФ принял решение о проведении повторного конкурса на должность исполнительного директора.

31 марта Министерство культуры и информационной политики своим приказом назначило и.о. исполнительного директора УКФ Ирину Осадчую.

В начале апреля деятели культуры обратились к президенту с требованием прекратить давление на культурные институции. Подписанты письма "возмущены превращением конкурсов на замещение должностей руководителей на имитацию прямых, честных и открытых выборов, где должен победить самый достойный, а "побеждает" предварительно согласованный.