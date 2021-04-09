Еще один потерпевший по делу "26 февраля" заявил, что не считает себя потерпевшим и не имеет претензий к Чубарову

В Верховном суде Крыма состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении главы Меджлиса крымскотатарского народа, в ходе которого было оглашено письмо потерпевшего по фамилии Корниенко.

В этом письме он сообщил суду, что не считает себя потерпевшим, претензий к Рефату Чубарову не имеет и просил его больше не беспокоить, сообщает "Крымский процесс".

По информации адвоката Александра Осокина, это не первый случай. В ходе судебного процесса несколько пострадавших ранее уже просили суд их таковыми не считать, подчеркивая, что не имеют претензий к Рефату Чубарову.

Ранее, 10 марта, он сообщал, что 4 человека, допрошенные как потерпевшие, заявили, что не имеют к Чубарову никаких претензий. Кроме этого, в ходе судебного заседания были допрошены двое свидетелей, которые дали показания о событиях 26 февраля 2014 года и о том, какую роль играл Чубаров для недопущения столкновений под стенами крымского парламента.

Следующее заседание запланировано на 12 апреля, ожидается допрос еще четырех свидетелей защиты.

Напомним, в марте 2020 года Следственный комитет РоSSии возбудил уголовное дело против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 года.

По версии следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров, будучи осведомленным о внеочередном заседании сессии депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, где планировалось рассмотреть вопрос об отчете республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады и лично руководить сторонниками "Меджлиса", которые будут в них участвовать.

Во время предварительного заседания суд не допустил к защите адвоката Николая Полозова.