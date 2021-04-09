Еще один потерпевший по делу "26 февраля" заявил, что не считает себя потерпевшим и не имеет претензий к Чубарову

Главу Меджлиса обвиняют в организации массовых беспорядков в Симферополе.

Еще один потерпевший по делу "26 февраля" заявил, что не считает себя потерпевшим и не имеет претензий к Чубарову
Фото: Макс Требухов

В Верховном суде Крыма состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении главы Меджлиса крымскотатарского народа, в ходе которого было оглашено письмо потерпевшего по фамилии Корниенко.

В этом письме он сообщил суду, что не считает себя потерпевшим, претензий к Рефату Чубарову не имеет и просил его больше не беспокоить, сообщает "Крымский процесс".

По информации адвоката Александра Осокина, это не первый случай. В ходе судебного процесса несколько пострадавших ранее уже просили суд их таковыми не считать, подчеркивая, что не имеют претензий к Рефату Чубарову.

Ранее, 10 марта, он сообщал, что 4 человека, допрошенные как потерпевшие, заявили, что не имеют к Чубарову никаких претензий. Кроме этого, в ходе судебного заседания были допрошены двое свидетелей, которые дали показания о событиях 26 февраля 2014 года и о том, какую роль играл Чубаров для недопущения столкновений под стенами крымского парламента.

Следующее заседание запланировано на 12 апреля, ожидается допрос еще четырех свидетелей защиты.

Напомним, в марте 2020 года Следственный комитет РоSSии возбудил уголовное дело против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 года.

По версии следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров, будучи осведомленным о внеочередном заседании сессии депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, где планировалось рассмотреть вопрос об отчете республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады и лично руководить сторонниками "Меджлиса", которые будут в них участвовать.

Во время предварительного заседания суд не допустил к защите адвоката Николая Полозова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
ФСБ РоSSии заявила, что задержала на Алтае "агента украинских националистов"ФСБ РоSSии заявила, что задержала на Алтае "агента украинских националистов"
Блок рекламы


Похожие новости
В Офисе президента заявили, что Китай не сильно переживает из-за Мотор СичВ Офисе президента заявили, что Китай не сильно переживает из-за Мотор Сич
Кулеба заявил, что Украина не причастна к похищению ЧаусаКулеба заявил, что Украина не причастна к похищению Чауса
Глава СНБО считает, что вопрос увольнения главы Минздрава Степанова сейчас не ко времениГлава СНБО считает, что вопрос увольнения главы Минздрава Степанова сейчас не ко времени
Кравчук считает, что Путин не готов к широкомасштабной войнеКравчук считает, что Путин не готов к широкомасштабной войне
МИД РоSSии считает, что США "нечего делать в нормандском формате"МИД РоSSии считает, что США "нечего делать в нормандском формате"
ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что Украину пора "привести в чувство"ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что Украину пора "привести в чувство"
Еще один украинский военный погиб у Золотого-4 на ЛуганщинеЕще один украинский военный погиб у Золотого-4 на Луганщине
Расследование по делу подполковника налоговой, подозреваемого в передаче информации "ДНР", продлили на 3 месяцаРасследование по делу подполковника налоговой, подозреваемого в передаче информации "ДНР", продлили на 3 месяца
Денонсация Харьковских соглашений - это один из шагов по деоккупации Крыма, - МинреинтеграцииДенонсация Харьковских соглашений - это один из шагов по деоккупации Крыма, - Минреинтеграции
Степанов: "когда в мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою"Степанов: "когда в мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою"
Последние новости
Подгружаем последние новости