За сообщника брата судьи Вовка внесли 3 млн грн залога

Юрий Донец был арестован утром 9 апреля.

За сообщника брата судьи Вовка внесли 3 млн грн залога
Фото: НАБУ

За адвоката Юрия Донца, подозреваемого в получении 100 тысяч долларов США взятки совместно с братом главы Окружного админсуда Юрием Зонтовым, внесли 2,95 миллиона гривен залога.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает УП.

Чемерис подтвердила, что после обеда 9 апреля физическое лицо внесло за одного из подозреваемых, которому суд определил меньший залог, полную сумму залога - 2 миллиона 951 тысячу гривен.

Утром 9 апреля суд отправил Донца под арест с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога.

Донец был задержан 6 апреля вместе с еще одним адвокатом Юрием Зонтовым, родным братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка (он взял фамилию жены после свадьбы).

Меру пресечения Зонтову избрали ночью 9 апреля. Его также арестовали, сумма залога - 35 млн гривен.

Обоим адвокатам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса. Их обвиняют в получении 100 тыс. долларов взятки за положительное решение вопроса в ОАСК.

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