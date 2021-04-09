Минздрав обновил протокол лечения COVID-19

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения коронавирусной болезни.

Об этом на брифинге в пятницу сообщила первый заместитель министра Ирина Садовьяк.

"6 апреля приказом 638 были утверждены изменения в протокол лечения COVID-19", - сказала она.

В частности, для лечения критических больных добавлен синтетический препарат тоцилизумаб. Также изменен режим его дозирования для пациентов с тяжелым и критическим течением. Тоцилизумаб уменьшает риск инвазивной искусственной вентиляции легких и смерти при тяжелом течении пневмонии, вызванной COVID-19.

Также изменения протокола предусматривают, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены высокие дозы системных кортикостероидов.

Обновлены общие рекомендации по антибактериальной терапии. "Пациентам с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью. Пациентам с COVID-19 со среднетяжелым течением запрещено назначать антибактериальные препараты без обоснованного клинического подозрения или подтверждения бактериальной инфекции", - сказала Садовьяк.

Это уже седьмое обновление протокола лечения COVID-19 с момента его утверждения в апреле 2020 года.

Напомним, что за последние сутки в Украине зарегистрировали почти 20 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. Госпитализировали 4 936 человек, умерли 419 человек.