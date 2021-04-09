Парламент Молдовы решил расследовать исчезновение экс-судьи Чауса

Парламент Молдовы создал следственную комиссию, которая должна будет изучить обстоятельства похищение украинского экс-судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

За создание комиссии проголосовали депутаты большинства, сформированного Партией социалистов и платформой Pentru Moldova.

Комиссия будет работать 60 дней, в нее войдут девять депутатов во главе с Александром Слусарем из "Платформы Достоинство и правда" (DA).

Напомним, что Чаус запомнился в Украине в качестве подозреваемого во взяточничестве судьи, хранившего деньги в стеклянных банках. Его не смогли задержать из-за судейского иммунитета, поэтому он успел выехать из Украины и попросил политического убежища в Молдове. Украина добивалась экстрадиции Чауса с 2017 года.

3 апреля Чауса похитили в центре Кишинева. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы, и часть из них после этого уехала из Молдовы в Украину. Также министр внутренних дел Молдовы сказал, что подозреваемые в организации похищения переписывались на украинском языке.

Украина отрицает свою причастность к похищению Чауса.